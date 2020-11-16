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كُتّاب وآراء
الزيات يستقيل من رئاسة فريق الرجاء البيضاوي
أعلن المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، مساء الأحد، استقالة جواد الزيات رئيس الفريق، رسميا، بعد اجتماع بتقنية "الفيديو".
وقالت إدارة الفريق "الأخضر" عبر بلاغ رسمي أن الزيات أبلغ باقي أعضاء المكتب المديري بقرار إنهاء ولايته الحالية، على أن يغادر الفريق في الجمع العام الذي تقرر في 3 دجنبر المقبل.
وأضاف البلاغ أن الزيات اعتبر أنه أنجز المهام الموكلة إليه من طرف الجمع العام الذي انتخبه رئيسا، والمتمثلة في إعادة هيكلة النادي.
واستعرض بلاغ الرجاء أبرز محطات وإنجازات الزيات في فترة ولايته من أبرزها: تحقيق الفريق لثلاثة ألقاب خلال موسمين، وإعادة تفعيل مركز التكوين في الوازيس وإرساء خطة لإعادة هيكلة ديون النادي منذ 2018.
وعلى المستوى القانوني أكد بلاغ الرجاء أنه في عهد الزيات تمت تسوية 12 نزاعا رياضيا.
وفيما يخص المستوى التسويقي أوضح بلاغ المكتب المديري للفريق "الأخضر" أنه سجل رقما قياسيا وطنيا من حيث مداخيل التسويق بلغت 30 مليون درهم، كما تطرق لموضوع إحداث فريق معني بتنفيذ الاستراتيجية الرقمية للنادي.
وختم المكتب المسير للرجاء بلاغه بتوجيه الشكر لجميع مكونات الفريق من لاعبين وأطقم تقنية وطبية وإدارية، وجماهير، معتبرا الأنصار مساهمين بشكل كبير في دعم النادي رياضيا وماليا طيلة الموسمين الماضيين.