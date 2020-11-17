"كوفيد-19" يبعد سواريز عن لقاء أتلتيكو والبارصا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن اتحاد كرة القدم في أوروغواي إصابة اللاعب لويس سواريز بفيروس "كورونا" المستجد، ليغيب اللاعب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام نظيره البرازيلي؛ في الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وأوضحت الصحف الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب لن يغيب فقط عن مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل وإنما أيضا عن المواجهة المرتقبة لفريقه الحالي، أتلتيكو مدريد، أمام فريقه السابق برشلونة؛ والمقررة مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الإسباني.

وينفرد سواريز بصدارة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث سجل أربعة أهداف في المباريات الثلاثة التي خاضها الفريق في التصفيات حتى الآن.

كما يحتل اللاعب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد خمسة أهداف وبفارق هدف واحد فقط خلف ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسييداد.

وكان نادي برشلونة الكتالوني الإسباني أبلغ سواريز، بشكل مفاجئ صيف هذا العام، عدم الحاجة لخدماته وتركه يرحل عن صفوف "البارصا".