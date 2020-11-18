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الرئيسية | رياضة | "أيس روما" الإيطالي يصر على ضم نصير مزراوي

"أيس روما" الإيطالي يصر على ضم نصير مزراوي

"أيس روما" الإيطالي يصر على ضم نصير مزراوي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 02:12

يصر مسؤولو نادي أيس روما الإيطالي لكرة القدم على التعاقد مع الدولي المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن أياكس أمستردام الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم تشبث ناديه بخدماته.

ووفق مصادر صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة أيس روما لم تفقد الأمل في ضم اللاعب المغربي نصير مزراوي، بعدما ارتبط اسم مدافع الأسود مرات عدة في الماضي بالانتقال إلى ذئاب العاصمة الإيطالية، لكن الصفقة لم تتم.

وبعدما استولى الملياردير الأمريكي دان فريدكين على نادي روما في غشت الماضي، بات مزراوي المرشح الرئيسي لتقوية مركز الظهير الأيمن في ملعب الأولمبيكو.

وقالت صحيفة " كورييري ديلو سبورت" إن المدافع سالف الذكر يعتبر أحد أفضل الأظهرة الشبان في أوروبا، ويمكن أن يصبح زميلا ومنافسا للهولندي ريك كرسدروب.

وفي حال عدم نجاح إدارة روما في التعاقد مع مزراوي خلال الانتقالات الشتوية، فإنها ستحاول مرة أخرى الصيف المقبل، لاسيما وأن الفريق الإيطالي تواصل في الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلي الدولي المغربي عبر وكلاء لاعبين.

وسيجد روما صعوبة كبيرة في التعاقد مع مزراوي في الانتقالات المقبلة على اعتبار أن مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس، لا يرحب بفكرة بيع اللاعب في هذه الفترة الحساسة من الموسم، بعدما بات ورقة مهمة جدا ومؤثرة ضمن خطط إيريك تين هاغ.

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