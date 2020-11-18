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الرئيسية | رياضة | مدرب برشلونة يتجه إلى مكافأة المغربي أخوماش

مدرب برشلونة يتجه إلى مكافأة المغربي أخوماش

مدرب برشلونة يتجه إلى مكافأة المغربي أخوماش
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 03:22

يراقب الهولندي رونالد كومان، مدرب إفس برشلونة لكرة القدم، الموهبة المغربية إلياس أخوماس، نجم لاماسيا، الذي لعب مباراتين إلى حدود اللحظة مع الفريق الثاني للعملاق الكتالوني.

وحسب مصادر "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدرب الهولندي كومان يرغب في تصعيد الموهوب المغربي، المولود في هوستالتس دي بييرولا لعائلة مغربية، بغية التدريب مع الفريق الأول.

ويعتبر تصعيد إلياس، البالغ من العمر 16 سنة، إلى الفريق الأول "مكافأة" له على أدائه ومستواه مع الفريق الثاني، لا سيما وأن المدرب الهولندي لا يعتبر صغر سن اللاعب عائقا للتدرب مع الفريق الأول، وخير مثال على ذلك تألق اليافعين إنسو فاتي وبيدري.

وأطلق مهاجم برشلونة السابق مدير أكاديمية برشلونة، باتريك كليفرت، لقب "خليفة ميسي" على اللاعب أخوماش، لا سيما عقب الإمكانات الكبيرة التي أظهرها مع الفريق الثاني.

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