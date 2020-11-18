24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)

  2. رئيس برلمان عموم إفريقيا يرصد مناورات جزائرية (5.00)

  3. هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟ (5.00)

  4. الإبراهيمي ولقاح كورونا (5.00)

  5. "عملية الكركرات" تكرّس تقاطبات اليسار المغربي أمام القضية الوطنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | المغربي سليم أملاح يحصد جائزة بلجيكية مرموقة

المغربي سليم أملاح يحصد جائزة بلجيكية مرموقة

المغربي سليم أملاح يحصد جائزة بلجيكية مرموقة
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 09:41

توج الدولي المغربي سليم أملاح، نجم ستاندار دو لييج البلجيكي، بجائزة "الأسد البلجيكي"، خلفا لزميله ومواطنه مهدي كارسيلا، وقد قدمت له الجائزة الافتراضية من طرف فضيلة لعنان، عقب تفوقه على ناصر الشاذلي وفايز سليماني وسامي العلاقي.

واكتسح سليم أمل الله المنافسة المكونة من مهدي كارسيلا (ستاندار)، وناصر الشاذلي (أندرلخت)، وفايز سليماني (نادي كورتريك)، وسامي العلاقي (روايال موسكرون)، وإدريس السعدي (سيركل بروج)، وسامي مايي (سينت ترويدن).

وخلف الموهوب المغربي سليم أملاح، البالغ من العمر 24 سنة، مواطنه مهدي كارسيلا الذي فاز بالجائزة لمدة 3 سنوات متتالية (2017 و2018 و2019).

كما حصل لاعبان مغربيان آخران على الجائزة المرموقة في الماضي، هما مبارك بوصوفة (2010 و2011) وسفيان بيداوي (2012).

وفي الفئات الأخرى لهذا العام، تم منح لقب أفضل هداف للاعب مغربي الأصل ناصر الشاذلي، بينما فاز مروان فيلاني بجائزة أفضل لاعب كرة قدم بلجيكي من أصل عربي يلعب في الخارج (شاندونغ لونينغ).

كما فازت اللاعبة ذات الأصول المغربية سكينة أوزراوي، لاعب أندرلخت، بجائزة "اللبؤة البلجيكية" التي تخصص للاعبات من أصول عربية وأمازيغية. وحصل المهاجم لويس أوبيندا (من أم مغربية) على جائزة أحسن لاعب واعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.