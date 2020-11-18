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كُتّاب وآراء
المغربي سليم أملاح يحصد جائزة بلجيكية مرموقة
توج الدولي المغربي سليم أملاح، نجم ستاندار دو لييج البلجيكي، بجائزة "الأسد البلجيكي"، خلفا لزميله ومواطنه مهدي كارسيلا، وقد قدمت له الجائزة الافتراضية من طرف فضيلة لعنان، عقب تفوقه على ناصر الشاذلي وفايز سليماني وسامي العلاقي.
واكتسح سليم أمل الله المنافسة المكونة من مهدي كارسيلا (ستاندار)، وناصر الشاذلي (أندرلخت)، وفايز سليماني (نادي كورتريك)، وسامي العلاقي (روايال موسكرون)، وإدريس السعدي (سيركل بروج)، وسامي مايي (سينت ترويدن).
وخلف الموهوب المغربي سليم أملاح، البالغ من العمر 24 سنة، مواطنه مهدي كارسيلا الذي فاز بالجائزة لمدة 3 سنوات متتالية (2017 و2018 و2019).
كما حصل لاعبان مغربيان آخران على الجائزة المرموقة في الماضي، هما مبارك بوصوفة (2010 و2011) وسفيان بيداوي (2012).
وفي الفئات الأخرى لهذا العام، تم منح لقب أفضل هداف للاعب مغربي الأصل ناصر الشاذلي، بينما فاز مروان فيلاني بجائزة أفضل لاعب كرة قدم بلجيكي من أصل عربي يلعب في الخارج (شاندونغ لونينغ).
كما فازت اللاعبة ذات الأصول المغربية سكينة أوزراوي، لاعب أندرلخت، بجائزة "اللبؤة البلجيكية" التي تخصص للاعبات من أصول عربية وأمازيغية. وحصل المهاجم لويس أوبيندا (من أم مغربية) على جائزة أحسن لاعب واعد.