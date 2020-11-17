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الرئيسية | رياضة | إشبيلية يشيد بتألق النصيري وبوانو مع "الأسود"

إشبيلية يشيد بتألق النصيري وبوانو مع "الأسود"

إشبيلية يشيد بتألق النصيري وبوانو مع "الأسود"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:10

أشاد نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم بتألق الثنائي المغربي ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري عقب أدائهما مع الأسود بمدينة دوالا الكاميرونية أمام منتخب إفريقيا الوسطى، في نزال الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2022.

واختار مسؤولو اشبيلية صفحة ناديهم الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" للاحتفاء بتألق الحارس بونو الذي خرج بشباك خالية من الأهداف أمام إفريقيا الوسطى، بينما سجل العائد من الإصابة يوسف النصيري الهدف الثاني للأسود في الدقيقة 90 (0-2).

وزف النصيري خبرا سعيدا إلى الطاقم الأندلسي تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيغي بعد عودته إلى التسجيل وتعافيه من الإصابة، لا سيما وأنه شعر ببعض الانزعاج بعد المباراة ضد أوساسونا؛ إذ لم يخف نادي نيرفيونينسي رغبته سابقا في أن يبقى في إشبيلية ليتعافى من مشاكله البدنية ويتمكن من استعادة كامل لياقته بغية الاعتماد عليه في مواجهات الدوري القادمة.

وكان الجهاز الطبي لإشبيلية ينتظر توصله بالتقرير الطبي للمهاجم النصيري من نطيره من المغرب، وذلك لمعرفة وضعية اللاعب وخطورة الإصابة التي اشتكى منها، غير أن عودته إلى الميادين ومعانقة الشباك مجددا أراحت أعصاب المدرب لوبيتيغي قبل ملاقاة سيلتا فيغو يوم السبت المقبل ضمن الأسبوع العاشر من لاليغا، وهي المباراة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر سبيل الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:25
المنتخب ظهر بمستوى جد ضعيف وهزيل لا يبشر بالخير ...علمًا أنه لعب مع فريق غير مصنف في الترتيب العالمي وأغلبية اللا عبين يلعبون في الدرجة الثالثة
دفاع مثقوب
الهجوم الله يجب الله
وسط الميدان. 0
المدرب ومساعده 0 0
إنتظرون الاقصاء في أول مبارة له في كأس إفريقيا
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