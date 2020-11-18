باتنا يزف خبرا سعيدا إلى مدرب الفتح السعودي

أوعنا بلعيد

زف الدولي المغربي مراد باتنا خبرا سعيدا للطاقم التقني لنادي الفتح تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك قبل مواجهة المضيف الاتفاق ضمن الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتجلى الخبر السعيد لمسؤولي الفتح في انخراط المهاجم مراد باتنا في التداريب الجماعية للفريق، وذلك بعد تعافيه من تبعات الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب ضمن الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك المهاجم السابق لناديي حسنية أكادير والفتح الرباطي في التدريبات اللياقية تحت متابعة الجهاز الطبي، تمهيدًا للعودة بشكل رسمي، لا سيما وأن اللاعب يعتبر من بين الأوراق المهمة ضمن خطط المدرب يانيك فيريرا.

وشهدت تدريبات الفريق السعودي حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي سعد العفالق، والرئيس التنفيذي أحمد العيسى، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل، وذلك لتشجيع المجموعة على تحقيق نتائج إيجابية في القادم من الجولات.