"أولمبياكوس" اليوناني ينتظر الحالة الصحية للعربي

أوعنا بلعيد

ينتظر مسؤولو نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم تقرير سعيد زاكيني، طبيب المنتخب الوطني المغربي، بخصوص الحالة الصحية لمهاجم الأسود يوسف العربي، بعدما أشيع خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مصادر يونانية، من بينها الصحافي كوستاس نيكولاكوبولوس، قد تحدثت عن إصابة المهاجم المغربي العربي بفيروس كورونا، إذ لا يزال موجودا في دوالا الكاميرونية على هامش مباراة الأسود وإفريقيا الوسطى ضمن التصفيات الإفريقية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة أولمبياكوس تنتظر بفارغ الصبر تعقيب الجامعة الملكية لكرة القدم عن الحالة الصحية للاعب، والذي من المحتمل أن يبقى في الحجر الصحي بالكاميرون، إذ إنه سيتعين عليه الخضوع لاختبار جديد من أجل الكشف عن "كوفيد ـ19" في نهاية الأسبوع.

وينتظر أن يغيب هداف الدوري اليوناني برصيد خمسة أهداف عن مباراة فريقه القوية أمام الغريم التقليدي باناثينايكوس يوم السبت المقبل، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري اليوناني؛ وهي المواجهة التي ستُجرى على أرضية ملعب كارايسكاكيس.