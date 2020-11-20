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كُتّاب وآراء
نادي شالكه يقيّم مشاركة حارث ومنديل مع "الأسود"
تفاعل مسؤولو نادي شالكه الألماني لكرة القدم مع مشاركة لاعب فريقهم الأول نسيم بوجلاب مع المنتخب الوطني أمام إفريقيا الوسطى، في المباراة التي انتهت لصالح الأسود بهدفين دون رد ضمن الأسبوع الرابع من التصفيات الإفريقية.
واختار شالكه موقعه الإلكتروني الرسمي لإبداء رضاه وارتياحه لمشاركة المغربي نسيم بوجلاب للمرة الثالثة مع الأسود، قائلا: "جاء المنتج الأكاديمي لشالكه من مقاعد البدلاء في وقت متأخر من فوز المغرب (2-0) خارج أرضه على جمهورية إفريقيا الوسطى".
وأضاف الفريق الألماني: "لم يشارك أمين حارث وحمزة منديل في تصفيات كأس أمم إفريقيا في دوالا، وسجل هدفي المغرب حكيم زياش لاعب تشيلسي (39)، ويوسف النصيري لاعب إشبيلية (90)".
وتابع: "خطى المغرب خطوة كبيرة نحو حجز مكانه في كأس الأمم الإفريقية 2022 بهذه النقاط الثلاث. يملك أسود الأطلس الآن 10 نقاط على اللوح بعد أربع مباريات في المجموعة الخامسة، ويحتل المنتخب الموريتاني المركز الثاني بفارق خمس نقاط، وبوروندي 4 نقاط".
وأوضح شالكه أن نجومه الثلاثة يحتاجون إلى نقطة واحدة فقط مع الأسود خلال المباراتين المتبقيتين في مارس 2021 لتأكيد بلوغهم نهائيات كأس إفريقيا التي ستجرى بالكاميرون في عام 2022.