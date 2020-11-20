الإدريسي يزف خبرا سارا لأنصار إشبيلية الإسباني

أوعنا بلعيد

ينتظر أن يظهر الدولي المغربي أسامة الإدريسي لأول مرة بقميص ناديه إشبيلية أمام سيلتا فيغو، السبت، ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الإسباني، خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

ويشير كل شيء إلى أن ظهور الإدريسي، البالغ من العمر 24 سنة، ولو لدقائق قليلة فوق أرضية الميدان، سيكون أمام سيلتا فيغو؛ إذ ينتظر أنصار الفريق الأندلسي بشغف كبير متابعته بعدما تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع أزد ألكمار الهولندي وسجل 17 هدفًا وأعطى 10 تمريرات حاسمة.

وكان من الممكن أن يلعب المهاجم المغربي من قبل، لكن بسبب الشدة التي يفرضها إشبيلية على لاعبي كرة القدم وبسبب الخصائص المتفجرة للجناح المغربي، قرر النادي اختيار الحكمة لتحقيق التعافي الكامل والهيكلية التي تحمي عضلات نجمه.

وفي مقابلة مع "إستاديو ديبورتيفو" الإسبانية، أبدى الإدريسي سعادته لأنه يرى بدايته قريبة جدًا، وقال: "الآن أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية، كانت الإصابة صغيرة، لكن الأمر استغرق وقتًا للتعافي. شدة الفريق عالية جدًا. للانضمام إلى المجموعة، كان عليّ أن أكون (جاهزا) مائة بالمائة".

وأضاف: "هناك الكثير من المنافسة داخل الفريق وسنلعب العديد من المباريات. كان عليّ الاستعداد، والآن أشعر بأنني في حالة جيدة. أنا أتدرب مع المجموعة، وأنا سعيد وآمل أن أساعد الفريق في المباريات المقبلة. أتمنى أن تكون مباراتي الأولى ضد سيلتا. الدخول إلى الفريق هو احتمال، لكن هذا يعتمد على المدرب، لا أعرف ما إذا كنت سأكون في البداية مع الـ 11 (لاعبا). أعمل بجد خلال الأسبوع، أنا لائق مائة في المائة للعب مرة أخرى وآمل أن تتاح لي الفرصة لمساعدة الفريق".

وأصيب الإدريسي في مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مع ألكمار قبل انضمامه إلى إشبيلية. وقد أعرب عن اعتقاده أن ناديه الحالي تصرف بذكاء وحكمة قائلا: "وصلت مصابًا بإصابة صغيرة وكان من الممكن المجازفة باللعب دون أن أتعافى تمامًا، والآن أصبحت مائة بالمائة ولا أشعر بأي إزعاج".

وتابع: "لم يكن من الذكاء استخدام القوة لأنه من خلال لعب مباراة واحدة كان من الممكن أن أتعرض للإصابة لفترة طويلة. ولهذا السبب كانت الخطة تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي بشكل كامل، وبالتالي سأكون قادرًا على لعب العديد من المباريات من الآن فصاعدًا لأن الموسم طويل جدًا، سنكون جميعًا مهمين في الفريق وعلينا جميعًا أن نكون لائقين بدنيًا. الأمر نفسه بالنسبة لي. انتهت الإصابة".