مدرب بنفيكا يراهن على تعرابت في "كأس البرتغال"

أوعنا بلعيد

يراهن جوزي خيسوس، مدرب فريق بنفيكا لكرة القدم، على خدمات الدولي المغربي عادل تعرابت، وذلك للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب "ايبروكس ستاديوم"، معقل نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، ضمن الجولة الرابعة من اليوروبا ليغ، وقبلها اجتياز فخ مضيفه باريديس يوم السبت برسم الدور الثاني من مسابقة كأس البرتغال.

وأشرك المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 66 سنة، نجمه المغربي تعرابت في تداريب المجموعة بمجرد التحاقه بالفريق بعد نهاية التزاماته في التصفيات الإفريقية مع المنتخب الوطني الذي واجه منتخب إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الاقصائيات الإفريقية.

ويراهن المدرب خيسوس على جاهزية كل من عادل تعرابت الذي قدم عروضا مقنعة مع الأسود، والألماني لوكا فالد شميث، والسويسري هاريس سيفيروفيتش، بعد التحاقهم بتداريب المجموعة مباشرة عقب عودتهم من معسكرات منتخبات بلدانهم في أسبوع الفيفا، على أن ينضم إليهم زميلهم الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

ويتصدر بنفيكا المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منافسه غلاسكو رينجرز، بعدما حصل كل منهما على سبع نقاط قبل نزالهما القوي والمنتظر يوم الخميس المقبل؛ إذ يرغب رفاق عادل تعرابت في تحقيق نتيجة ايجابية وفض الشراكة مع أبناء المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.