لوبيتيغي يشهر "ورقة" الإدريسي أمام "سيلتا فيغو"

أوعنا بلعيد

أكد الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب إشبيلية، جاهزية اللاعب الدولي المغربي أسامة الإدريسي وقدرته على اللعب لأول مرة بقميص العملاق الأندلسي أمام سيلتا فيغو، اليوم السبت، ضمن الأسبوع التاسع في مسابقة الدوري الإسباني خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن الإدريسي أظهر أشياء جيدة في التدريبات، مشيرة إلى أنه قد يكون مفاجأة المدرب في الجناح الأيسر حتى لو لم يلعب بانتظام منذ مارس الماضي. ومع ذلك يعتقد لوبيتيغي أن على مهاجم "الأسود" التحلي بالصبر رغم جاهزيته، مضيفا أنه "يتدرب معنا منذ يوم الاثنين. صحيح أنه يفتقر إلى إيقاع المباريات، لكنه تحت تصرفنا ليتمكن من دخول الفريق واللعب مع المجموعة".

وسيواجه أصحاب الأرض ضيفهم سيلتا مع شكوك كبيرة حول الأسماء التي ستلعب بشكل أساسي بسبب أسبوع "الفيفا" والإرهاق الذي لحق عدة لاعبين دوليين، بالإضافة إلى عدم قدرة خيسوس نافاس وسوسو على المشاركة جراء الإصابة التي يعانيان منها.

ولم يرغب لوبيتيغي في إعطاء المزيد من التفاصيل حول الأسماء التي ستشارك في المباراة، مشيرا إلى أن "الشخص الذي لن يكون قادرا على اللعب هو سوسو الذي أصيب مرة أخرى".

وكغيره من مدربي الفرق الكبيرة، يضم لوبيتيغي عدة لاعبين دوليين، منهم ياسين بونو ويوسف النصيري، اللذين عادا إلى النادي بعد مباراتين ناجحتين مع "أسود الأطلس" في تصفيات كأس إفريقيا للأمم، وهما يعتبران من الأسماء التي يراهن عليها الطاقم التقني لتحقيق الانتصار بين الأنصار.