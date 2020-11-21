سفر أملاح مع "الأسود" يغضب "ستاندار دو لييج"

أوعنا بلعيد

عبر الفرنسي فيليب مونتانيي، مدرب ستاندار دو لييج البلجيكي لكرة القدم، عن غضبه عقب سفر الدولي المغربي سليم أملاح مع "الأسود" إلى الكاميرون لمواجهة إفريقيا الوسطى، رغم أنه لم يشارك في هذه المواجهة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال مونتانيي لوسائل الإعلام البلجيكية: "سليم أملاح تلقى علاجه من الطاقم الطبي للمنتخب المغربي بعدما وجهت إليه الدعوة بغية معاينة إصابته، لكنه لم يخض أي دقيقة لعب خلال المباراتين معا، وهذا سيجعل مباراة يوبين بالدوري صعبة بالنسبة له".

ولم يخف مدرب ستاندار دو لييج غضبه من تصرف الجامعة الملكية لكرة القدم عقب استدعائها أملاح وسفره مع المجموعة دون الاعتماد على خدماته خشية تفاقم إصابته على مستوى الركبة، بالإضافة إلى تحمله عناء السفر. وأضاف مونتانيي "تصرف الجامعة المغربية أراه غير مسؤول".

وكان مسؤولو الفريق البلجيكي ينتظرون أملاح، بعد تقييم إصابته من قبل الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، قبل أن يفاجؤوا بسفره مع المنتخب المغربي، حيث توجه إلى المغرب بعد سفره عبر القطار ثم الطائرة، لتصبح فرصة مشاركته أمام نادي يوبين، اليوم السبت، بالدوري المحلي غير مؤكدة.