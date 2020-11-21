24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اكتظاظ بقنصلية إسبانيا
- إهمال قصبة تاريخية
- سعر "فيتامين سي" يتضاعف 7 مرات بالصيدليات
- العلوي ومغربية الصحراء
- الإدريسي يزف خبرا سارا لأنصار إشبيلية الإسباني
"الوطن قبل القبيلة" .. شذرات من سيرة الراحل المحجوبي أحرضان (5.00)
ممرضون يشلون مستشفيات المملكة للمطالبة بمراجعة شروط الترقية (5.00)
- بلاغ الديوان الملكي.. العاهل المغربي يُبدي استعدادا لزيارة موريتانيا - (156)
- المغرب يُفشل مخططا جزائريا لإقامة ثكنة عسكرية على المحيط الأطلسي - (137)
- جدوى العمل الحزبي تقسّم الحركة الأمازيغية قبل انتخابات 2021 - (104)
- هذه أسباب تريّث سلطات المملكة في اعتقال الانفصالية أمينتو حيدر - (101)
- مناقشة مشروع قانون المالية 2021 تكشف تنافر الأغلبية الحكومية - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سفر أملاح مع "الأسود" يغضب "ستاندار دو لييج"
عبر الفرنسي فيليب مونتانيي، مدرب ستاندار دو لييج البلجيكي لكرة القدم، عن غضبه عقب سفر الدولي المغربي سليم أملاح مع "الأسود" إلى الكاميرون لمواجهة إفريقيا الوسطى، رغم أنه لم يشارك في هذه المواجهة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.
وقال مونتانيي لوسائل الإعلام البلجيكية: "سليم أملاح تلقى علاجه من الطاقم الطبي للمنتخب المغربي بعدما وجهت إليه الدعوة بغية معاينة إصابته، لكنه لم يخض أي دقيقة لعب خلال المباراتين معا، وهذا سيجعل مباراة يوبين بالدوري صعبة بالنسبة له".
ولم يخف مدرب ستاندار دو لييج غضبه من تصرف الجامعة الملكية لكرة القدم عقب استدعائها أملاح وسفره مع المجموعة دون الاعتماد على خدماته خشية تفاقم إصابته على مستوى الركبة، بالإضافة إلى تحمله عناء السفر. وأضاف مونتانيي "تصرف الجامعة المغربية أراه غير مسؤول".
وكان مسؤولو الفريق البلجيكي ينتظرون أملاح، بعد تقييم إصابته من قبل الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، قبل أن يفاجؤوا بسفره مع المنتخب المغربي، حيث توجه إلى المغرب بعد سفره عبر القطار ثم الطائرة، لتصبح فرصة مشاركته أمام نادي يوبين، اليوم السبت، بالدوري المحلي غير مؤكدة.