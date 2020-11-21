الحدادي: التتويج الأوروبي أهم من تجربة برشلونة

أوعنا بلعيد

كشف منير الحدادي، مهاجم نادي إشبيلية، عن أهم الألقاب التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية، مشيرا إلى أن تتويجه بلقب "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي، رفقة الثنائي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري، أهم من جميع الألقاب التي حصل عليها مع برشلونة.

وتحدث الحدادي، خلال تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن أهمية لقب "يوروبا ليغ" بالنسبة إليه، قائلا إن "التتويج بالدوري الأوروبي له قيمة بالنسبة إلي، أكثر من الألقاب التي فزت بها مع برشلونة في السنوات الماضية".

وتابع الحدادي، البالغ من العمر 25 سنة، قائلا إن "لقب "يوروبا ليغ" مميز جدا بالنسبة إلي، لأنه اللقب الذي جعلني أكثر حماسا من بين كل ما حصلت عليه من بطولات مع برشلونة. الدوري الأوروبي مع إشبيلية أفضل لأنني في برشلونة لم يكن لدي الكثير من الأهمية في البطولات، على عكس "يوروبا ليغ" مع إشبيلية، حيث كنت لاعبا مؤثرا".

وأنهى الحدادي حديثه قائلا: "أعترف بأنني أشعر بسعادة كبيرة في إشبيلية. يخيل إلي أنني كنت هنا طوال حياتي، فمنذ انضمامي إلى الفريق عاملوني بشكل جيد للغاية. لذلك أشعر بأنني شخص آخر، وأعتقد أنني أغتنم الفرصة للاستمتاع بكرة القدم هنا، كما أنني سعيد بالتعافي من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه جاهز للمشاركة في المباريات.