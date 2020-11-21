أبو خلال: تعرضت لتهديدات بسبب "أسود الأطلس"

أوعنا بلعيد

كشف الوافد الجديد على "أسود الأطلس" زكرياء أبو خلال، مهاجم أزد ألكمار الهولندي، عن تلقيه وابلا من الانتقادات والتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختياره الدفاع عن قميص المنتخب المغربي عوض المنتخب الليبي.

وقال اللاعب المغربي، البالغ من العمر 20 سنة، لشبكة "فوكس سبورتس" الهولندية، بخصوص الانتقادات والتهديدات التي طالته: "إنهم مجنونون بكرة القدم في ليبيا. لا يمكنكم تخيل مقدار وحجم التهديدات التي وصلتني، وفي وقت من الأوقات قلت إن هذا بات كافيا، وقمت بإغلاق حسابي على "أنستغرام" بعدما ذهب الأمر بعيدا".

ولد زكرياء أبو خلال بهولندا من أم مغربية وأب ليبي، وظهر لأول مرة بقميص "أسود الأطلس" بعد استدعائه من قبل وحيد خاليلوزيتش للمواجهة المزدوجة ضد جمهورية إفريقيا الوسطى ( 4-1، 2-0) ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم.

ولم يخف المهاجم الشاب سعادته بكونه جزءا من مجموعة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، قبل أن يشير إلى أن قرار اختياره الدفاع عن ألوان "الأسود" استقبل بشكل سيئ من قبل الجماهير الليبية، فيما استقبلت عائلته الخبر بسعادة كبيرة وقامت بتهنئته وإرسال مقاطع فيديو وصور توضح كيف صفقوا له.

ورغم أنه لعب مباراته الأولى مع "الأسود"، فقد ترك لاعب أزد ألكمار انطباعا قويا عندما سجل هدفه الأول في 13 نوفمبر الحالي بالدار البيضاء، بعد خمس دقائق من دخوله المباراة، مشيرا إلى أنه لا يريد سوى أن تذكر لحظاته الإيجابية مع "الأسود" بعدما تلقى الكثير من رسائل الدعم، خاصة من قبل عائلته.