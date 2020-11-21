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كُتّاب وآراء
أبو خلال: تعرضت لتهديدات بسبب "أسود الأطلس"
كشف الوافد الجديد على "أسود الأطلس" زكرياء أبو خلال، مهاجم أزد ألكمار الهولندي، عن تلقيه وابلا من الانتقادات والتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختياره الدفاع عن قميص المنتخب المغربي عوض المنتخب الليبي.
وقال اللاعب المغربي، البالغ من العمر 20 سنة، لشبكة "فوكس سبورتس" الهولندية، بخصوص الانتقادات والتهديدات التي طالته: "إنهم مجنونون بكرة القدم في ليبيا. لا يمكنكم تخيل مقدار وحجم التهديدات التي وصلتني، وفي وقت من الأوقات قلت إن هذا بات كافيا، وقمت بإغلاق حسابي على "أنستغرام" بعدما ذهب الأمر بعيدا".
ولد زكرياء أبو خلال بهولندا من أم مغربية وأب ليبي، وظهر لأول مرة بقميص "أسود الأطلس" بعد استدعائه من قبل وحيد خاليلوزيتش للمواجهة المزدوجة ضد جمهورية إفريقيا الوسطى ( 4-1، 2-0) ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم.
ولم يخف المهاجم الشاب سعادته بكونه جزءا من مجموعة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، قبل أن يشير إلى أن قرار اختياره الدفاع عن ألوان "الأسود" استقبل بشكل سيئ من قبل الجماهير الليبية، فيما استقبلت عائلته الخبر بسعادة كبيرة وقامت بتهنئته وإرسال مقاطع فيديو وصور توضح كيف صفقوا له.
ورغم أنه لعب مباراته الأولى مع "الأسود"، فقد ترك لاعب أزد ألكمار انطباعا قويا عندما سجل هدفه الأول في 13 نوفمبر الحالي بالدار البيضاء، بعد خمس دقائق من دخوله المباراة، مشيرا إلى أنه لا يريد سوى أن تذكر لحظاته الإيجابية مع "الأسود" بعدما تلقى الكثير من رسائل الدعم، خاصة من قبل عائلته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
غير هو واحد المسألة أسي زكريا واش عندك ما تعطي فالمباريات ديال القمة. بمعنى واش كاين شي إنجاز تاريخي غير مسبوق يفرح الجماهير المغربية المحبة لكرة القدم والتواقة للتتويج بلقب غائب من "القرون الوسطى" واخا سجلتي هدفك الأول ضد إفريقيا الوسطى.
شحال من محترف سبقوك وما قفرو والو وآخرها مع منتخب البنين مساكن.
إلى مكاين الإنجاز أسي بوخلال حسن ليك غير ليبيا، حيت ليبيا بعدا ما دايراش هاد الضجة لي دايرينها حنا المغاربة.
ومنها نيت تهني راسك من التهديدات.