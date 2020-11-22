24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:03
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "القبايل" تترقب طرد "الاحتلال الجزائري" بتحركات "حكومة المنفى"
- هذا ما حصل في منطقة تازة بين الأمير الجزائري والسلطان المغربي
- منع تلميذة محجّبة من الدراسة بالقنيطرة يعيد ذكرى "قصة سابقة"
- مع صحراويين بهولندا
- أكاديمية بني ملال تدعم المواطنة بالوسط المدرسي
"القبايل" تترقب طرد "الاحتلال الجزائري" بتحركات "حكومة المنفى" (5.00)
"البيجيدي" يجمد عضوية الزاهيدي ويطلب "مستحقات جماعة تمارة" (5.00)
- "القبايل" تترقب طرد "الاحتلال الجزائري" بتحركات "حكومة المنفى" - (160)
- هكذا أجهض الجيش المغربي طموحات الجزائر لبلوغ المحيط الأطلسي - (99)
- هل تقوي "أجنحة الحمامة" المشاركة السياسية للحركة الأمازيغية؟ - (95)
- "جيش المقدمين" يباشرون تحديد وجرد مغاربة للتلقيح ضد "كورونا" - (78)
- موريتانيا تجنح إلى نبذ "الحياد والضبابية" في ملف الصحراء المغربية - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغربي بارازيت يترقب تجربة جديدة في الإمارات
يرغب المغربي ناصر بارازيت في خوض تجربة احترافية أخرى بالدوري الإماراتي، بعدما أعجب بالأجواء السائدة في مدينة دبي، إذ لعب سابقا بقميص الجزيرة الإماراتي قادما إليه من مالاتيا سبور التركي قبل موسمين.
ويلعب ناصر بارازيت حاليًا مع فريق بوريرام يونايتد التايلاندي، لكنه لا يستبعد العودة إلى الدوري الهولندي كذلك. كما أشار لاعب خط الوسط، الذي كان نشطاً مع نادي أوتريخت في الماضي، إلى أن حياته في تايلاند بسيطة للغاية.
وتحدث بارازيت عن تجربته الحالية مع "فوتبول ناسيونال" الهولندية، قائلا: "الأمر أساسي هنا. هناك عدد قليل من مراكز التسوق، لكنني بخلاف ذلك وسط حقول الأرز"، وأضاف: "بالطبع تلعب الصورة المالية أيضًا دورًا. إنها مجرد مسألة مثابرة، هذا كل شيء. مجرد لعب كرة القدم، ليس الأمر كما هو الحال في أوتريخت، حيث تعود إلى المنزل بعد التدريب وتقضي وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء. لا شيء هنا، وأنا أعتمد بشكل أساسي على نفسي".
ويأمل بارازيت مواصلة مسيرته المهنية في دبي الإماراتية في المستقبل، وتعيش زوجته وأطفاله بالفعل في البلاد في الوقت الحالي، ومع ذلك فهو لا يستبعد العودة إلى هولندا. "إنها فكرة مبتذلة، لكن في كرة القدم لا يمكنك أبدًا أن تتنبأ بما سيحصل، إذ لم أفكر أبدًا في أنني سألعب لأرسنال في سن مبكرة أو أنني سألعب في النمسا وموناكو. لم أستبعد أي شيء أبدًا. أعتقد أن القليل من اللاعبين خاضوا العديد من المغامرات التي خضتها".
وسبق للاعب بارازيت أن لعب لأندية أرسنال الإنجليزي وموناكو الفرنسي الذي أسهم في إعادته إلى الدرجة الأولى (الليغ وان) بعد أن فاز برفقته بلقب الدرجة الثانية موسم 2013. كما توج بلقب الدوري النمساوي مع أوستريا فيينا، ولعب في صفوف أوتريخت الهولندي، وهو الذي رأى النور في مدينة أرنهيم الهولندية وخاض 44 مباراة دولية مع المنتخبات الهولندية المختلفة.
يشار إلى أن بارازيت كان قد تدرج في أكاديمية "أرسنال" حتى وقع اختياره للمشاركة رفقة الفريق الأول، وخاض عدة تجارب احترافية من بعدها، أبرزها رفقة نادي فيتيسه الهولندي، وأوستريا فيينا النمساوي وأوتريخت الهولندي وموناكو الفرنسي، ومالاتيا سبور التركي والجزيرة الإماراتي.