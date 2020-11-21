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كُتّاب وآراء
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منافسات البطولة الاحترافية تنطلق يوم 4 دجنبر
السبت 21 نونبر 2020 - 17:15
تنطلق منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لموسم 2020 -2021 رسميا يوم 4 دجنبر المقبل.
التفاصيل..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سعيد الألفة السبت 21 نونبر 2020 - 18:42
بأي حال عدت يا عيد ؟ كيف ستنطلق ؟ وبأي عدد من الفرق ؟ وهل هناك تغيير في طريقة الصعود والنزول ؟
وهل ستبقى بنفس الوثيرة التي انتهى بها الموسم الذي ودعناه؟
و ماهو العدد الاقصى للاعبين الذين قد تشملهم الاصابة بكوفيد 19 لا قدر الله كي يتم تأجيل المباراة؟
وهل سترغم الجامعة الفرق على اللعب ولو حتى بفريق الأمل حفاظا على السير العادي للبرمجة ؟
و ما صحة الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر عن إمكانية بقاء الفرق التي نزلت الى القسم الموالي في الموسم الذي ودعناه؟
وما هي الاجراءات القانونية والاستباقية لتجنب ما وقع في مباراة الجديدة و الرجاء ؟
اسئلة نريد الاجابة عنها من المصدر الموثوق..من الجامعة على شكل بلاغ ام ندوة صحفية ..
لكن لا للاختباء و العشوائية..
وهل ستبقى بنفس الوثيرة التي انتهى بها الموسم الذي ودعناه؟
و ماهو العدد الاقصى للاعبين الذين قد تشملهم الاصابة بكوفيد 19 لا قدر الله كي يتم تأجيل المباراة؟
وهل سترغم الجامعة الفرق على اللعب ولو حتى بفريق الأمل حفاظا على السير العادي للبرمجة ؟
و ما صحة الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر عن إمكانية بقاء الفرق التي نزلت الى القسم الموالي في الموسم الذي ودعناه؟
وما هي الاجراءات القانونية والاستباقية لتجنب ما وقع في مباراة الجديدة و الرجاء ؟
اسئلة نريد الاجابة عنها من المصدر الموثوق..من الجامعة على شكل بلاغ ام ندوة صحفية ..
لكن لا للاختباء و العشوائية..
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