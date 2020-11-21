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كُتّاب وآراء
أسرة الكرة المغربية تثمن خطوات القوات المسلحة
أعربت أسرة كرة القدم المغربية عن "دعمها وتثمينها للخطوات، التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للدفاع عن المشروعية واستتباب الأمن والاستقرار بمختلف مناطق الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية".
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن فوزي لقجع، أكد خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المديري، اليوم السبت، بمعية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، عبر تقنية التواصل المرئي، أن "العائلة الكروية المغربية تسجل بفخر واعتزاز القرارات التي اتخذتها وتتخذها المملكة المغربية للتصدي للمناورات اليائسة في منطقة الكركرات".
كما عبرت العائلة الكروية المغربية، يضيف البلاغ، عن دعمها للتدخل "المشروع لتمشيط المنطقة ومنع أي محاولة لترويع المواطنات والمواطنين وتأمين العبور السلس للسلع والبضائع في اتجاه الحدود المغربية الموريتانية".
وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على "أن جميع المكونات الكروية المغربية مجندة وراء صاحب الجلالة للدفاع عن حوزة الوطن في كل شبر من أرض المملكة العزيزة".