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الجائحة تبعد المغربي فتوحي عن الدوري السعودي
الأحد 22 نونبر 2020 - 14:10
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاحد، إصابة اللاعب المغربي إدريس فتوحي، نجم النادي الأهلي السعودي، بفيروس كورونا المستجد قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب.
وثبتت إيجابية مسحة المغربي إدريس فتوحي، لاعب وسط الأهلي، بعد مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالعدوى أيضا، وسيتم إجراء مسحة طبية اليوم الأحد للتأكد، بينما تم عزل النجم المغربي طبقا للبروتوكول الصحي.
وانضم إدريس فتوحي للأهلي في أكتوبر الماضي قادما من الحزم السعودي، وتألق بشكل لافت مع الأهلي هذا الموسم؛ حيث يحل في المرتبة الثانية في قائمة أكثر اللاعبين تمريرا للكرة برصيد 225 تمريرة.