24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المراحيض العمومية .. مرافق حيوية تغيب عن فضاء عيش المغاربة (5.00)

  2. سائق عائد من الكركرات (5.00)

  3. الأوقاف تعيد فتح 11677 مسجدا بجهات المملكة‎ (5.00)

  4. "البيجيدي" يجمد عضوية الزاهيدي ويطلب "مستحقات جماعة تمارة" (5.00)

  5. "أزمة كورونا" ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الرجاء ينهزم أمام المغرب الفاسي خلال لقاء ودي

الرجاء ينهزم أمام المغرب الفاسي خلال لقاء ودي

الرجاء ينهزم أمام المغرب الفاسي خلال لقاء ودي
هسبورت - عبد الله العلوي
الأحد 22 نونبر 2020 - 16:20

فاز نادي المغرب الفاسي لكرة القدم على نظيره الرجاء الرياضي، اليوم الأحد بنتيجة هدف واحد دون ردّ، في المباراة الودية التي جرت على أرضية "ملعب الوازيس" بالدار البيضاء.

وخاض "الفريق الأخضر" المباراة بتشكيلة أغلبها من فريق الأمل، علما أن التشكيلة الأساسية كانت قد انتصرت أمس السبت على نادي شباب بن جرير؛ بهدف الوافد الجديد نوح وائل السعداوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.