الرجاء ينهزم أمام المغرب الفاسي خلال لقاء ودي

هسبورت - عبد الله العلوي

فاز نادي المغرب الفاسي لكرة القدم على نظيره الرجاء الرياضي، اليوم الأحد بنتيجة هدف واحد دون ردّ، في المباراة الودية التي جرت على أرضية "ملعب الوازيس" بالدار البيضاء.

وخاض "الفريق الأخضر" المباراة بتشكيلة أغلبها من فريق الأمل، علما أن التشكيلة الأساسية كانت قد انتصرت أمس السبت على نادي شباب بن جرير؛ بهدف الوافد الجديد نوح وائل السعداوي.