"كورونا" يبعد كريم الأحمدي من اتحاد جدة السعودي

أوعنا بلعيد

سيحرم الطاقم التقني لنادي اتحاد جدة أمام الفيصلي، اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع الخامس في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، من خدمات الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي بسبب إصابته بفيروس "كورونا".

ووفق مصادر سعودية، من بينها الإعلامي عادل الماس المقرب من نادي الاتحاد، فإن نجم خط الوسط للعميد السعودي سيغيب عن مباراتي فريقه أمام الفيصلي والقادسية بسبب إصابته بفيروس "كورونا".

ويعتبر الأحمدي من الأسماء المجربة التي يراهن عليها المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بغية تحقيق نتائج إيجابية الموسم الحالي للمنافسة على تحقيق الألقاب والعودة إلى منصة التتويج.

ويرتقب أن يعتمد الطاقم التقني على خدمات اللاعب عبد العزيز الجبرين لتعويض غياب نجم "الأسود" السابق في منطقة الوسط، إلى جانب برونو هنريكي في التشكيلة الأساسية للعميد ضد الفيصلي.

يشار إلى أن اتحاد جدة يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب بخمس نقاط بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة وتكبد مرارة الهزيمة في مثلها وتعادل في مباراتين.