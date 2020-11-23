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مقرب من بنشرقي ينفي إصابته بفيروس الجائحة

مقرب من بنشرقي ينفي إصابته بفيروس الجائحة
أوعنا بلعيد
الاثنين 23 نونبر 2020 - 13:08

ينتظر أن يصل الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى مصر، اليوم الاثنين، بعدما كان مبرمجا وصوله أمس الأحد.

وأخطر المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي مسؤولي فريقه بوصوله إلى الأراضي المصرية أمس الأحد، غير أنه تم تأجيل موعد الوصول للانضمام إلى مران الزمالك تأهبا لمواجهة غريمه الأهلي، الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب القاهرة.

وقال أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، إن بنشرقي سوف يصل مصر الاثنين، موضحا أنه على تواصل دائم معه وأنه بخير.

ونفى مصدر مقرب من المهاجم المغربي إصابته بفيروس "كورونا" بعدما أشيع، أمس الأحد، إصابته به بعد عودته من رحلة الكاميرون مع "أسود الأطلس"، بعد مواجهة إفريقيا الوسطى في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا.

جدير بالذكر أن "الفريق الأبيض" المصري نجح، أول أمس السبت، في الوصول إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز في دور الربع بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي.

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