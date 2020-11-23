"لوبيتيغي" يشيد ببروز الإدريسي مع نادي إشبيلية

أوعنا بلعيد

وصل الدولي المغربي أسامة الإدريسي مع فريقه إشبيلية إلى روسيا استعدادا لملاقاة فريق كراسنودار برسم المجموعة الخامسة من دوري الأبطال الأوروبية، بعدما اختير من قبل المدرب جولين لوبيتيغي ضمن القائمة التي ستدافع عن حظوظ المجموعة لاجتياز دور المجموعات بشكل مبكر.

ويعتبر أسامة الإدريسي من بين الأسماء التي يراهن عليها المدرب لتقديم أداء كبير؛ إذ تتطلع المجموعة لضمان التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولتين على انتهاء دور المجموعات الذي يعود الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة.

وخاض الإدريسي أول مباراة رسمية له بقميص إشبيلية نهاية الأسبوع، بعدما لعب عشر دقائق أمام سيلتا فيغو (4-2)، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهي المواجهة التي عرفت مشاركة يوسف النصيري أساسيا مع تسجيله للهدف الثاني ودخول منير الحدادي بديلا وتسجيله للهدف الثالث.

وأشاد لوبيتيغي بالمستوى الذي أظهره الإدريسي، قائلا: "الإدريسي قدم مباراة جيدة. نحن سعداء لأنه كان قادرًا على الظهور لأول مرة، لقد كان ينتظر هذه اللحظة لفترة طويلة، وليس لدي شك في أنه سيساعدنا".

ورغم خوضه لعشر دقائق فقط، فقد ظهر الإدريسي بمستوى متميز جعل جماهير إشبيلية متشوقة لرؤيته أساسيا في المباريات المقبلة لفريقها، فيما أشاد الطاقم التقني بمستواه، وهو ما يعني حصوله على دقائق لعب أكثر أمام كراسنودار الروسي في دوري الأبطال.

وفي إمكان إشبيلية وتشيلسي حسم تأهلهما إلى دور الـ16 في الجولة المقبلة، يتبقى فقط تحديد أي منهما سيتأهل في صدارة ووصافة المجموعة الخامسة؛ إذ يحتل الفريق الإنجليزي حاليا صدارة المجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف أمام إشبيلية الوصيف، ويحل رفاق حكيم زياش، الثلاثاء، ضيوفا على رين الفرنسي ثالث المجموعة بنقطة.

ويحل إشبيلية ضيفا في اليوم نفسه على كراسنودار الروسي متذيل المجموعة بفارق الأهداف خلف رين.