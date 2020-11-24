"غلطة سراي" التركي يشيد بتمديد التعاقد مع بلهندة

أوعنا بلعيد

يقترب الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي التركي لكرة القدم، من تمديد عقده لموسم إضافي بعدما كان قريبا من الخروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب مصادر تركية، من بينها جريدة "الصباح"، فإن إدارة غلطة سراي عرضت على لاعب خط الوسط المغربي تمديد عقده عقب أدائه الكبير منذ بداية الموسم الحالي، لا سيما وأن بلهندة قد أبدى مرونة كبيرة وقبل بتخفيض أجره السنوي.

ويتلقى البالغ من العمر 30 سنة راتبا سنويا يصل إلى 3.3 ملايين يورو، واتفق مع إدارة النادي على خفض راتبه إلى 2 مليون يورو للبقاء مع الفريق التركي، وهو العرض الذي سبق أن رفضه الصيف الماضي.

يونس بلهندة، الذي يلعب الدور الرئيسي في المباريات التي خاضها غلطة سراي بشكل جيد، يواصل إرباك الناس؛ فبعد رفضه شروط إدارته يوافق عليها مؤخرا. بدورها، تستعد الإدارة لتمديد عقده بعد وضع اللاعب في سوق الانتقالات، ومن المؤكد أن المستوى الملفت الذي يبصم عليه اللاعب هو السبب وراء الخطوة الجديدة.

وعبر اللاعب عن سعادته بالعيش في اسطنبول التركية، وهو ما جعله يرفض جميع العروض ويصر على البقاء رغم أن عقده كان سينتهي في يونيو 2021، ما دفع الإدارة إلى تمديده بعدما سجل في الدوري التركي الممتاز، وفي الدوري الأوروبي، كما يلعب دور القائد في مركز خط المنتصف.