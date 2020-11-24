الثلاثي المغربي يدخل تاريخ البوندسليغا مع شالكه

أوعنا بلعيد

دخل الثلاثي المغربي أمين حارث، حمزة منديل، ونسيم بوجلاب، تاريخ الدوري الألماني مع ناديهم شالكه بعدما تعرضوا للهزيمة بهدفين دون رد أمام ضيفهم فولفسبورغ، خلال المباراة التي جرت على أرضية ملعب "فيلتينس أرينا" ضمن الأسبوع الثامن.

ووصل الأزرق الملكي الألماني إلى 24 مباراة متتالية في الدوري الألماني الممتاز "البوندسليغا" دون تحقيق أي انتصار، بعدما تعرض حمزة منديل ورفاقه للهزيمة 15 مرة وتعادلوا في 9 مباريات من أصل 24 مباراة.

ووفق شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه ثاني أطول سلسلة دون أي فوز في تاريخ البوندسليغا، كما يحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني، برصيد 3 نقاط فقط، في واحدة من أسوأ بداياته في الدوري.

وشارك النجم المغربي حارث أساسيا مع شالكه في لقاء فولفسبورغ، غير أن المدرب مانيول بوم لم يقتنع بإمكاناته وقام بتغييره في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول، ليتوجه اللاعب مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس دون الجلوس على مقاعد البدلاء.

وتعرض اللاعب لوابل من الانتقادات من قبل جماهير ناديه، بينما رشحت بعض المصادر خروجه من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما كان مرشحا للخروج الصيف المنقضي بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي العريق.