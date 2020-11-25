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كُتّاب وآراء
نادي الزمالك يراهن على أوناجم في الموسم الجديد
يراهن الطاقم التقني لنادي الزمالك المصري لكرة القدم على خدمات الدولي المغربي محمد أوناجم خلال الموسم الجديد، وذلك بعدما أشيع خروجه من المجموعة لخوض تجربة احترافية جديدة.
ووفق مصادر مصرية، فإن مسؤولي نادي الزمالك ينفون تلقيهم أيّ عروض رسمية بشأن لاعبهم الدولي المغربي محمد أوناجم، ويفضلون استمراره مع الفريق في الموسم الرياضي الجديد.
ويخوض المهاجم السابق لشباب أطلس خنيفرة والوداد الرياضي تداريبه وفق برنامج تأهيلي تأهبا لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي يوم الجمعة المقبل برسم نهائي دوري الأبطال الإفريقية.
وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، قد كشف حجم الإصابة التي تعرض لها أوناجم خلال عملية الإحماء لمباراة نادي مصر (زد)، وقال في تصريحات صحافية: "تعرض أوناجم لشد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مواجهة إف سي مصر في بطولة كأس مصر، وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من المباراة والدفع بمصطفى محمد بدلا منه".
وحرص الطاقم التقني للزمالك على إراحة اللاعب وعدم إشراكه في المباراة لتجنب تفاقم إصابته قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.