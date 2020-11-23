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كُتّاب وآراء
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"فيفا" توقف رئيس الكنفدرالية الإفريقية 5 سنوات
الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:05
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، قرارا بإيقاف رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، خمس سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي وغرامة قدرها 220 ألف دولار أمريكي؛ معللا ذلك بـ"التورط في قضايا فساد مالي".
وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد، البالغ 60 عاما ورئيس الاتحاد القاري منذ 2017، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. وعرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. وإساءة استخدام المنصب واختلاس أموال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - رجاوي الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:13
هادشي كان منتظر، و فوز بركان بالكأس و أهدائها ضربتان جزاء خيالية في مباراة الحسنية خير دليل
تعليق غير لائق
-127
2 - رياض الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:15
جزاء ما استحق سنمار ،حفروا له حفرا وليس حفرة ولن تقوم له قائمة،الباب سيكون مفتوحا على مصراعيه للمصريين والتوانسة .
3 - مريم الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:16
حمدا لله أن الرقابة ما تزال تقاوم أعداء الحق و القانون و المعقول.
تعليق غير لائق
-25
4 - rachid الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:17
نتمناو ما يتقاسش لقجع. لأنه ساهم بتحسين من الكرة المغربية خاصة الأندية.
5 - ولد خديجة. الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:18
وآسفاااااه...إفريقيا تأبى إلا أن ترجع للوراء دومًا،يا لها من قارة لعينة،لا ديمقراطية فيها ولا نماء ولا شيء غير الحروب والمجاعة والأوبئة..
6 - سكفاندري الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:19
صراحة هاذ أحمد أحمد شخص مشبوه فيه ... لكن كان عزيز عليم الموغريب ههه... لكن يجب القول بأن هناك أيضا داخل أروقة الكاف بعض الأشخاص الذين يحاولون إسقاطه من كرسي الرئاسة خاصة أن هناك صراع انجليزي فرنسي حول منصب الرئيس. لم يسبق أن تولى منصب الرئاسة شخص من دولة كانت مستعمرة للإنجليز ....
7 - عقلاني الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:19
العالم كله هكذا ماشي غير افريقيا، بلاتر و بلاتيني خير دليل
8 - مصطفى مستور الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:21
الطريق بات معبد للسيد لقجع لرئاسة الكاف وأيضا الظفر بمنصب نائب رئيس الفيفا. حظ موفق لولد لبلاد.
9 - العصامي الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:22
يبدو أن صعود نجم المغرب داخل الاتحاد الافريقي وتواجد أحمد أحمد الدائم بالمغرب أزعج كثيرا بعض الاشقاء العرب، مما جعلهم يكيدون لأحمد أحمد وهم لا يعلمون أنهم بهذه الطريقة يعبدون الطريق أمام السيد فوزي لقجع ليخلف أحمد أحمد على رأس الاتحاد الافريقي وهو الأمر الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من أن يتحقق.
فحظ سعيد لفوزي لقجع في اغاضة بعض الاشقاء
فحظ سعيد لفوزي لقجع في اغاضة بعض الاشقاء
10 - لقجع؟ الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:23
هذا منصب ينتظر لقجع، كل مثمنياتي لك بالتوفيق السي لقجع، كف حاولت اصلاح الكرة المغربية، يمكن لك ان تفعل نفس الشئ بالكرة الافريقية
11 - 2pqc chakur الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:23
تبعوه مصراوة و التوانسة حلفو حتى يحيدوه بقاو كيحفرو ليه حتى حيدوه ماتسرطاتش ليهم هاد الفيقة ديال الكرة المغربية و الاندية ديالها فآخر السنوات بغاو يبقاو ديما هوما لي محكمين و مسيطرين و محتاكرين الالقاب ، و ماغادي يتهناو و يرتاحو مزيان حتى يحيدو لقجع من الطريق حتى هو و لكن ليا قدرو عليه حيت لقجع ماساهلش
12 - عبدو الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:24
مصائب قوم عند قوم فوائد
سمعتيني أسي لقجع
إيوا بالي أنت لها
سمعتيني أسي لقجع
إيوا بالي أنت لها
13 - عبدالله الوجدي الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:25
ومذا تنتضرون من إفريقيا غير الفساد في جميع الميادين.ناهيك عن الحقد و الكراهية بين الشعوب.و خير دليل مشكل الصحراء.إنها الأدغال الإفريقية.أدغال الجهل.
14 - مؤامرة كروية الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:26
اكيد من وراء دلك الاتحادين التونسي والمصري لكرة القدم ،والكل يعرف واقعة الوداد والترجي في تونس.
16 - منير الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:30
مع العلم أنه كان من مدعمي كرة القدم الوطنية ..نتمنى وصول رئيس اخر للكاف أكثر شفافية و صرامة
17 - فساد المنظومة الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:37
لا أفهم الفيفا، إذا ما كان هذا الشخص على رأس الكاف فقط في مدة قليلة تم عقابه و تورطه في الفساد، فماذا عن عيسى حياتو الذي جثم على أنفاسنا سنوات عديدة على رأس الفساد الكروي الأفريقي.
18 - نونو الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:37
ياريت تكون كونفدرالية دولية للرؤساء العرب لمعاقبتهم على سوء إستخدام المنصب وقضايا الفساذ.....
19 - عنتاب بريك الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:40
عقوبة كانت منتظرة نظرا للفوضى في التدبير مشاكل الكرة الافريقية فضيحة رادس وضعف الشخصية امام بعض اعضاء الحاشية من نواب واعضاء المكتب الذين تجاوزوا كل الحدود وصار كل واحد يلغي بلغاه بالاضافة الى تصرفات مفضوحة
20 - مكناسي الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:50
أريد أن أسأل الأشخاص الدين يقولون أن المصريين و التوانسة هم من أوقع برئيس الكاف هل قرأتم الخبر المنشور أم قرأتم العنوان فقط ؟؟ الرجل متهم بتلقي رشاوي و اختلاس أموال و هدا ما أوقع به إدا كان الشخص فاسدا فهو من يوقع بنفسه ، و الكثير من الأشخاص الدين يتولون مناصب المسؤولية يعرفون جيدا أن أيامهم في مناصبهم معدودة و يريدون استغلال الفرصة بربح أكبر قدر من المال في فترة توليهم لمناصبهم.
21 - maman.afrika الاثنين 23 نونبر 2020 - 11:51
كان هدا منتظر امام تراجع لوبي الفساد المصري والتونسي عن الاضواء ماجعلهم يمهدون له لاقافه ولاقاف تطور الكورة الأفريقية هنيءا للجنوب الافريقي رءيس ماميلودي سانداو كرءيس الكرة الأفريقية مسبقا للأسف الكرة الأفريقية لاتعترف الا بالمال
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