"فيفا" توقف رئيس الكنفدرالية الإفريقية 5 سنوات

هسبريس من الرباط

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، قرارا بإيقاف رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، خمس سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي وغرامة قدرها 220 ألف دولار أمريكي؛ معللا ذلك بـ"التورط في قضايا فساد مالي".

وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد، البالغ 60 عاما ورئيس الاتحاد القاري منذ 2017، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. وعرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. وإساءة استخدام المنصب واختلاس أموال".