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الرئيسية | رياضة | "آينتراخت فرانكفورت" يعلن إصابة برقوق بالوباء

"آينتراخت فرانكفورت" يعلن إصابة برقوق بالوباء

"آينتراخت فرانكفورت" يعلن إصابة برقوق بالوباء
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:10

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسطه المغربي أيمن برقوق بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اشتكى من صداع، أمس الاثنين، وخضع لفحص كوفيد-19 كإجراء احترازي .. وجاءت نتيجة الفحص إيجابية، ويخضع برقوق الآن للعزل".

وقبل مباراة الفريق أمام لايبزج، مطلع هذا الاسبوع في الدوري الألماني، كان فحص اللاعب قد جاء بنتائج سلبية، ولم يشارك في مران يوم الأحد لظروف خاصة.

وأضاف آينتراخت فرانكفورت :"لم يختلط أيمن برقوق بباقي لاعبي الفريق في هذا الوقت، وبالتالي ليست هناك خطورة من انتقال العدوى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن نوري الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:23
أول جملة غادي يگولها برقوق مني يعرف راسو فيه كوفيد هي:حمدتك ياربي وشكرتك..الله إشافيه
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