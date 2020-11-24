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كُتّاب وآراء
"آينتراخت فرانكفورت" يعلن إصابة برقوق بالوباء
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسطه المغربي أيمن برقوق بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وذكر النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اشتكى من صداع، أمس الاثنين، وخضع لفحص كوفيد-19 كإجراء احترازي .. وجاءت نتيجة الفحص إيجابية، ويخضع برقوق الآن للعزل".
وقبل مباراة الفريق أمام لايبزج، مطلع هذا الاسبوع في الدوري الألماني، كان فحص اللاعب قد جاء بنتائج سلبية، ولم يشارك في مران يوم الأحد لظروف خاصة.
وأضاف آينتراخت فرانكفورت :"لم يختلط أيمن برقوق بباقي لاعبي الفريق في هذا الوقت، وبالتالي ليست هناك خطورة من انتقال العدوى".