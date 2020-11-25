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الرئيسية | رياضة | "شالكه" يوقف اللاعب حارث نتيجة "تواضع الأداء"

"شالكه" يوقف اللاعب حارث نتيجة "تواضع الأداء"

"شالكه" يوقف اللاعب حارث نتيجة "تواضع الأداء"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 13:20

قرر نادي شالكه الألماني إيقاف اللاعب الدولي المغربي أمين حارث، على أن يتدرب بشكل فردي، وذلك بسبب أدائه في المباراة الأخيرة ضد فولسفورغ.

وعن هذا القرار قال المدير الرياضي للنادي إن "حارث لم يكن على ما يرام خلال مباراته الأخيرة"، مضيفا: "لهذا السبب منحناه الوقت من أجل التفكير".

وحسب المسؤول الرياضي عن نادي شاكله الألماني ،المحتل المرتبة الأخيرة في "بوندسليغا" حاليا، سيتدرب الدولي المغربي بعيدا عن زملائه حتى "إشعار آخر".

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