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كُتّاب وآراء
"فيفا" تعلن لائحة المرشحين للقب الأفضل في العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، لائحة الأسماء المرشحة لنيل لقب أفضل لاعب في العالم برسم سنة 2020.
ويتعلق الأمر بالإسباني تياغو ألكانتارا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبلجيكي كيفين دو بروين والبولوني روبير ليفاندوفسكي.
كما شمل الترشيح كلا من السنغالي ساديو ماني والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار والإسباني سيرجيو راموس، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك.
أما لقب أحسن حارس مرمى في العالم، للسنة نفسها، فإن التنافس يحصر بين البرازلي أليسون بيكر والبلجيكي ثيبو كورتوا، والكوستاريكي كيلور نافاس والألماني مانويل نوير، إلى جانب السلوفيني جاك أوبلاك والألماني مارك أندري تير شتيغن.