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الرئيسية | رياضة | "فيفا" تعلن لائحة المرشحين للقب الأفضل في العالم

"فيفا" تعلن لائحة المرشحين للقب الأفضل في العالم

"فيفا" تعلن لائحة المرشحين للقب الأفضل في العالم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:09

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، لائحة الأسماء المرشحة لنيل لقب أفضل لاعب في العالم برسم سنة 2020.

ويتعلق الأمر بالإسباني تياغو ألكانتارا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبلجيكي كيفين دو بروين والبولوني روبير ليفاندوفسكي.

كما شمل الترشيح كلا من السنغالي ساديو ماني والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار والإسباني سيرجيو راموس، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك.

أما لقب أحسن حارس مرمى في العالم، للسنة نفسها، فإن التنافس يحصر بين البرازلي أليسون بيكر والبلجيكي ثيبو كورتوا، والكوستاريكي كيلور نافاس والألماني مانويل نوير، إلى جانب السلوفيني جاك أوبلاك والألماني مارك أندري تير شتيغن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ahmed gamer 111 الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:27
دايها ليفاندوسكي لقب افضل حارس مرمى لقب ديال منويل نوير
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2 - أفضل الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:28
هو رونالدو، نظرا لحبه للكرة والتهديف وطموحه الذي لا ينتهي، صراحة هو مقاتل رغم تقدمه في السن، يستحق
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