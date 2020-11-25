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كُتّاب وآراء
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الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:35
أعلنت مصادر رياضية رسمية أن الأسطورة واللاعب الأرجنتيني الأسبق دييغو مارادونا توفي اليوم عن عمر 60 عاما.
ويعد مارادونا أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وفق محبيه وجمهوره.
وتشكل سنة 1986 محطة فارقة في تاريخ هذا اللاعب عندما قاد تقريبا بمفرده المنتخب الأرجنتيتي إلى الفوز بكأس العالم في المكسيك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - abdel الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:50
ان لله وان اليه راجعون، *كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دو الجلال والاكرام* صدق الله العظيم
2 - Loulwa الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:51
لا اله إلا الله سبحان الله قبيلا يلاه كنا تنتفرج ليه فبرنامج خاص بيه
3 - رياض الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:51
لن تنسى ايام مارادونا،السحر الكروي بكل معانيه ،وتلك الايام نداولها بين الناس ،صدق الله العظيم.
4 - مغربي قح الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:51
فقد العالم احسن وافضل لاعب على مر التاريخ...
5 - rachid kenitra الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:51
C’est le grand joueur de tous les temps.
6 - halim الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:52
انا لله وانا اليه راجعون ، كل نفس ذائقة الموت . كم امتعنا ؟ و كم استمتعنا بموهبته.
7 - معلق الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:52
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نسأل الله حسن الخاتمة برحمته وكرمه وعفوه وذلك ظننا في الله وصل وسلم على نبينا محمد
8 - لحسن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:52
كل وجه فان إلا وجه ربك دي الجلال والاكرام الله إ هدي مخلق انا لله وان اليه راجعون
10 - ملاحظ سابق الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:52
كل من عليها فان ويبق وجه ربك دو الجلال والإكرام (صدق الله العظيم )
12 - فؤاد زمامرة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:53
البقاء لله.... انا لله وان اليه راجعون ......
14 - صاحب رأي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:56
اسطورة كروية لن تتكرر وسيبقى خالداً في عقول وقلوب كل إنسان وكل عاشق للكرة الساحرة. فلترقد روحه بسلام .
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