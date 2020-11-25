الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا

هسبريس من الرباط

أعلنت مصادر رياضية رسمية أن الأسطورة واللاعب الأرجنتيني الأسبق دييغو مارادونا توفي اليوم عن عمر 60 عاما.

ويعد مارادونا أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وفق محبيه وجمهوره.

وتشكل سنة 1986 محطة فارقة في تاريخ هذا اللاعب عندما قاد تقريبا بمفرده المنتخب الأرجنتيتي إلى الفوز بكأس العالم في المكسيك.