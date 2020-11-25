24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا (5.00)

  2. تحليل قاموس المصطلحات في قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء (5.00)

  3. "الوصم" يدفع شباب الأحياء الصفيحية إلى إنكار "المجال الجغرافي" (5.00)

  4. عندما فتح الحسن الثاني "أبواب التّوبة" أمام انفصاليي البوليساريو (5.00)

  5. "مسيرة تارغونا" تندد بألاعيب عصابة البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك دون جماهير

مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك دون جماهير

مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك دون جماهير
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:34

سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الأهلي والزمالك المصريين، الجمعة، في القاهرة دون جماهير، بحسب ما أعلن الاتحادان الإفريقي والمصري.

وجاء في بيان مشترك للاتحادين: "تقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والإفريقية، الأمر الذي أدى إلى اقامة المباراة بدون جمهور".

ونهائي البطولة الحالية هو الأول في تاريخ كرة القدم الإفريقية يجمع فريقين من دولة واحدة، وخصوصا قطبي الكرة المصرية، ما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات القارة.

وتخطى الأهلي في نصف النهائي الوداد الرياضي المغربي والزمالك بطل المغرب الرجاء الرياضي، علما بأن مباراة الإياب تأجلت أكثر من مرة بسبب تفشي كورونا في صفوف الرجاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.