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كُتّاب وآراء
مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك دون جماهير
سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الأهلي والزمالك المصريين، الجمعة، في القاهرة دون جماهير، بحسب ما أعلن الاتحادان الإفريقي والمصري.
وجاء في بيان مشترك للاتحادين: "تقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والإفريقية، الأمر الذي أدى إلى اقامة المباراة بدون جمهور".
ونهائي البطولة الحالية هو الأول في تاريخ كرة القدم الإفريقية يجمع فريقين من دولة واحدة، وخصوصا قطبي الكرة المصرية، ما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات القارة.
وتخطى الأهلي في نصف النهائي الوداد الرياضي المغربي والزمالك بطل المغرب الرجاء الرياضي، علما بأن مباراة الإياب تأجلت أكثر من مرة بسبب تفشي كورونا في صفوف الرجاء.