24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)

  2. المغرب يطلع مجلس الأمن على مستجدات الكركرات (5.00)

  3. ذوو حاجيات خاصة يشتكون مراقبي حافلات "ألزا" (5.00)

  4. الممرضون يحتفون بنجاح الإضراب عن العمل ويهددون بالتصعيد (5.00)

  5. القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | عقد شراكة يجمع بين "إنوي" وجامعة كرة القدم

عقد شراكة يجمع بين "إنوي" وجامعة كرة القدم

عقد شراكة يجمع بين "إنوي" وجامعة كرة القدم
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 13:12

أعلن فاعل الاتصالات الشامل "إنوي" شراكته مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليصبح بداية من الموسم الرياضي المقبل شريكا رسميا لكرة القدم المغربية.

وقالت شركة "إنوي" في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنها بصفتها شريكا رسميا للبطولة الاحترافية لكرة القدم، ورغبة منها في الرقي بالمنتوج الكروي المغربي محليا وعالميا وتطويره، ستدعم الفرق الوطنية.

وأضاف البلاغ أن "كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية والأكثر ممارسة ببلادنا، تحمل قيما نبيلة لتعزيز العمل الجماعي، والحماس والمشاركة ورفع التحديات، وهذه كلها قيم يتقاسمها الفاعل إنوي مع المغاربة، كل دقيقة".

وتندرج هذه الشراكة، يضيف البلاغ الصحافي ذاته، في إطار روح التضامن الوطني التي عبر عنها المغاربة خلال الظرفية الاستثنائية المرتبطة بأزمة "كوفيد-19"، وفي إطار التزام إنوي بدعم كرة القدم الوطنية التي تأثرت بالأزمة بشكل كبير.

وتتم هذه الشراكة أيضا في انسجام تام مع الاهتمام الذي يوليه الفاعل إنوي للشباب المغاربة، من خلال مواكبة مختلف البرامج التي تشجع إبراز المواهب الرياضية الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - النقد الذاتي الخميس 26 نونبر 2020 - 13:37
ولماذا لا يكون عقد شراكة بين إنوي واتصالات المغرب واورانج من جهة ومختبرات البحث العلمي بالجامعات المغربية.. فقط يشجعون التفاهات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.