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كُتّاب وآراء
عقد شراكة يجمع بين "إنوي" وجامعة كرة القدم
أعلن فاعل الاتصالات الشامل "إنوي" شراكته مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليصبح بداية من الموسم الرياضي المقبل شريكا رسميا لكرة القدم المغربية.
وقالت شركة "إنوي" في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنها بصفتها شريكا رسميا للبطولة الاحترافية لكرة القدم، ورغبة منها في الرقي بالمنتوج الكروي المغربي محليا وعالميا وتطويره، ستدعم الفرق الوطنية.
وأضاف البلاغ أن "كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية والأكثر ممارسة ببلادنا، تحمل قيما نبيلة لتعزيز العمل الجماعي، والحماس والمشاركة ورفع التحديات، وهذه كلها قيم يتقاسمها الفاعل إنوي مع المغاربة، كل دقيقة".
وتندرج هذه الشراكة، يضيف البلاغ الصحافي ذاته، في إطار روح التضامن الوطني التي عبر عنها المغاربة خلال الظرفية الاستثنائية المرتبطة بأزمة "كوفيد-19"، وفي إطار التزام إنوي بدعم كرة القدم الوطنية التي تأثرت بالأزمة بشكل كبير.
وتتم هذه الشراكة أيضا في انسجام تام مع الاهتمام الذي يوليه الفاعل إنوي للشباب المغاربة، من خلال مواكبة مختلف البرامج التي تشجع إبراز المواهب الرياضية الجديدة.