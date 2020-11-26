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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي النسوي "أقل من 20" يهزم غانا

المنتخب المغربي النسوي "أقل من 20" يهزم غانا

المنتخب المغربي النسوي "أقل من 20" يهزم غانا
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 17:15

تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة من الفوز بنتيجة هدف واحد لصفر في المباراة الودية التي جمعته، صباح الخميس، بمنتخب غانا.

وجاءت هذه النتيجة إثر نجاح لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية صفاء بنوك في توقيع الهدف الوحيد في المباراة في تمام الدقيقة 38.

يُشار إلى أن هذه المباراة الودية، التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا، تدخل في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ....... الخميس 26 نونبر 2020 - 17:26
هههه صدق من قال أن الإنات متفوقات في كل المجالات.حتى كرة القدم سحبن بساطها من تحت أقدام الذكور وأصبحنا هن من يفزن تقريبا في كل المباريات التي يخذنها أكتر من المنتخب الذكوري
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2 - طارق الخميس 26 نونبر 2020 - 18:18
بالأحرى وجب القول أن فريق الجيش الملكي نساء من هزم غانا. تحية لسيدات المنتخب الوطني و حظ موفق في باقي المباريات
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