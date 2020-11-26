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كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي النسوي "أقل من 20" يهزم غانا
تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة من الفوز بنتيجة هدف واحد لصفر في المباراة الودية التي جمعته، صباح الخميس، بمنتخب غانا.
وجاءت هذه النتيجة إثر نجاح لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية صفاء بنوك في توقيع الهدف الوحيد في المباراة في تمام الدقيقة 38.
يُشار إلى أن هذه المباراة الودية، التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا، تدخل في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.