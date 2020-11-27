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كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي يحتل الرتبة 4 إفريقيا و35 عالميا
تقدم المنتخب المغربي لكرة القدم في تصنيف "الفيفا" لهذا الشهر، حيث احتل الرتبة الـ 35 عالميا الرابعة إفريقيا.
وقد جاء المنتخب المغربي في الرتبة الرابعة إفريقيا خلف كل من منتخبات السينغال وتونس والجزائر، ومناصفة مع نيجيريا، بـ1474 نقطة.
وتفوقت النخبة الوطنية في التصنيف الشهري لـ"الفيفا" على نظيراتها المصرية والكاميرونية والغانية والمالية والبوركينابية.
دوليا، تصدر المنتخب البلجيكي التصنيف بـ 1780 نقطة، متبوعا بالمنتخب الفرنسي بـ 1755 نقطة، ثم المنتخب البرازيلي في المركز الثالث بـ 1743 نقطة.