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المنتخب المغربي يحتل الرتبة 4 إفريقيا و35 عالميا

المنتخب المغربي يحتل الرتبة 4 إفريقيا و35 عالميا
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 12:10

تقدم المنتخب المغربي لكرة القدم في تصنيف "الفيفا" لهذا الشهر، حيث احتل الرتبة الـ 35 عالميا الرابعة إفريقيا.

وقد جاء المنتخب المغربي في الرتبة الرابعة إفريقيا خلف كل من منتخبات السينغال وتونس والجزائر، ومناصفة مع نيجيريا، بـ1474 نقطة.

وتفوقت النخبة الوطنية في التصنيف الشهري لـ"الفيفا" على نظيراتها المصرية والكاميرونية والغانية والمالية والبوركينابية.

دوليا، تصدر المنتخب البلجيكي التصنيف بـ 1780 نقطة، متبوعا بالمنتخب الفرنسي بـ 1755 نقطة، ثم المنتخب البرازيلي في المركز الثالث بـ 1743 نقطة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أطلسي الجمعة 27 نونبر 2020 - 12:15
منذ مجيئ المدرب البوسني والمنتخب في تسلق المراتب إلى الأمام مزيدا من التألق .
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