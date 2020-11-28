أولمبياكوس اليوناني يستعيد خدمات يوسف العربي

أوعنا بلعيد

وجّه البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب فريق أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، الدعوة إلى الدولي المغربي يوسف العربي من أجل المشاركة في مباراة ناديه، اليوم السبت، أمام المضيف أريس سالونيكا؛ وهي المواجهة التي ستجرى على أرضية ملعب "كلينثيس فيكليديس" ضمن الأسبوع العاشر بالدوري اليوناني.

وقرر المدرب البرتغالي الاستعانة بخدمات المهاجم المغربي بعد تعافيه من فيروس كورونا، إذ تدرب مهاجم الأسود بشكل طبيعي أول أمس الخميس بعد عشرة أيام قضاها داخل الحجر الصحي في الكاميرون.

وجرى تشخيص إصابة يوسف العربي بفيروس كورونا يوم مباراة دوالا بين جمهورية إفريقيا الوسطى والمغرب ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا، نتيجة لذلك، مكث لمدة أسبوعين ولم يتمكن من العودة إلى اليونان.

وخضع أسد الأطلس لاختبار جديد تبين أنه سلبي منحه التصريح للانضمام إلى ناديه في أثينا. كما تدرب اللاعب، الذي يبلغ من العمر 33 سنة، لأول مرة بعد عشرة أيام، وهو الآن بدون أعراض وتم توفيره لبيدرو مارتينز.

ويراهن الطاقم التقني لنادي أولمبياكوس على خدمات هداف الدوري اليوناني برصيد خمسة أهداف، إذ يرغب الزوار في تحقيق الفوز أمام أريس سالونيكا المحتل للمركز الثاني في جدول الترتيب وتوسيع فارق النقاط بينهما إلى خمس نقاط.