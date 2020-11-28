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الرئيسية | رياضة | المغربي بونيدا يخطف اهتمام برشلونة و"مان سيتي"

المغربي بونيدا يخطف اهتمام برشلونة و"مان سيتي"

المغربي بونيدا يخطف اهتمام برشلونة و"مان سيتي"
أوعنا بلعيد
السبت 28 نونبر 2020 - 18:30

خطف الموهوب المغربي ريان بونيدا، لاعب أندرلخت البلجيكي لكرة القدم، اهتمام كبريات الأندية الأوروبية والتي ترغب في التعاقد معه وضمه إلى صفوفها، بعدما أبان على إمكانات فنية وتقنية كبيرة على الرغم من صغر سنّه.

وحسب مصادر أوروبية، فإن لاعب خط الوسط المهاجم والبالغ من العمر 14 سنة خطف اهتمام أندية إفس برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا وبايرن ميونيخ الألماني. كما أن فريقه أندرلخت ينتظر بلوغه السن القانوني ليوقع معه عقدا احترافيا، ويقطع الطريق على الأندية المتربصة بخدماته.

وتحدث جيان كيندرمانز، رئيس أكاديمية فريق أندرلخت البلجيكي لكرة القدم، عن موهبة اللاعب ريان بونيدا، قائلا: "بونيدا لاعب استثنائي؛ فقد عملت في هذا المجال لمدة 15 سنة ولم أشاهد سوى القليل من المواهب بهذا المستوى".

كما أجرى موقع "سبورزا" حوارا مع ايربن هايسارت، الرئيس السابق لكشافة نادي أندرلخت، تحدث فيه عن الموهبة بونيدا، قائلا: "ريان وصل إلى مستوى مثالي بالنسبة للاعب في عمره، يلعب بكلتا القدمين، لديه القدرة على اللعب بشكل جيد والتقدم إلى الأمام. يعطي تمريرات جيدة بدل المراوغات المبالغ فيها، على الرغم من قدرته على المراوغة بسهولة ويسجل أهدافا كثيرة".

وأوضح هايسارت أن ريان يعتبر من أبرز مواهب الفريق، وأن أعين أندية عديدة تتابعه؛ وهو الاهتمام الذي يجعل نادي أندرلخت يرغب في تحصين عقده والاحتفاظ به، خصوصا بعدما تألق اللاعب مع فرق أقل من 15 و16 سنة، حيث أضاف الكشاف الحالي لنادي أياكس قائلا: "نعم، نحب رؤيته في أياكس؛ لكن لسنا الوحيدين، إذ إن أندية برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي تريد بدورها ضمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Feu rouge السبت 28 نونبر 2020 - 18:39
هالي تزاد وتعلم وبان في شي بلاد لصقو لو مغربي ههههه واش ماعندكمش اطفال او شباب في المغرب?
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8
2 - حميدات سعيد السبت 28 نونبر 2020 - 18:45
السؤال الذي يتكرر هو هل هذا اللاعب نشأ في نادي من بطولة المغرب واكتشفه مدرب مغربي واحتضنه نادي مغربي وتكون فيه ؟؟؟
طبعا لا !! اذا لماذا بيع الاوهام ومحاولة مغالطة الراي العام فين ما ظهر شي لاعب ازداد ونشأ وتكون في هولاندا او بلجيكا او فرنسا ينقضون على الفرصة ويركبون عليها
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8
3 - achat السبت 28 نونبر 2020 - 18:51
ككل مرة افرح حين اسمع لاعب مغربي اضنه موهبه من المغرب العميق تكون بكرة ستين وصنضالة الميكة ولكن للأسف هو أوروبي من أصول مغربيه ترعرع وتكون وتخلص من دولة الاقامه ومن ضرائب هذا الشعب
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