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الرئيسية | رياضة | النصيري يلامس جائزة الأفضل بـ"الليغا" في نونبر

النصيري يلامس جائزة الأفضل بـ"الليغا" في نونبر

النصيري يلامس جائزة الأفضل بـ"الليغا" في نونبر
أوعنا بلعيد
الجمعة 27 نونبر 2020 - 21:15

رشح الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم، للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني الممتاز "الليغا" عن شهر نونبر الماضي؛ وذلك عقب العروض الكبيرة التي بصم عليها بقميص العملاق الأندلسي.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قائمة ضمت 7 لاعبين، من بينهم المهاجم المغربي سالف الذكر، للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في الدوري عن الشهر الماضي.

وجاء اختيار النصيري للمنافسة على نيل هذه الجائزة المرموقة بعدما لعب 419 دقيقة سجل خلالها ثلاثة أهداف، ليحصل بذلك على احتفاء رابطة "لاليغا" التي وصفته بـ"هداف الضربات الرأسية".

وينافس مهاجم الأسود كلا من الإسباني باكو ألكاسير مهاجم فياريال، وإدغار باديا حارس إلتشي، والبرازيلي ماركوس أندري مهاجم ريال بلد الوليد، والإسباني خاومي دومينيك سانشيز حارس فالنسيا، والإسباني ميغيل أويار زبال نجم ريال سوسيداد، والبرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد.

وستختار الجماهير، عبر تصويت إلكتروني، الفائز بهذه الجائزة؛ وذلك لخلافة ميغيل أويارزبال، لاعب خط الوسط بفريق ريال سوسيداد، والذي توج بالجائزة ذاتها عن شهر أكتوبر الماضي.

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1 - massawijuventini الجمعة 27 نونبر 2020 - 23:00
حظ سعيد لابن المغرب الفاسي ومسيرة موفقة
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