"أسود الأطلس" ترفع القيمة السوقية لسامي مايي

أوعنا بلعيد

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي سامي مايي، مدافع سانت تروند البلجيكي لكرة القدم، لتقترب من مليار سنتيم؛ وذلك عقب العروض الكبيرة التي قدمها بقميص المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.

وكشف الموقع العالمي " ترانسفير ماركت"، المتخصص في تقييم القيمة التسويقية للاعبين، عن القيمة التسويقية للمدافع سامي مايي؛ والتي انتقلت من 475 مليون سنتيم إلى 850 مليون سنتيم خلال الشهر الجاري.

وأوضح الموقع العالمي سالف الذكر أن القيمة المالية لسامي مايي كانت، منذ الـ8 من شهر أبريل الماضي، في حدود 475 مليون سنتيم؛ لكنها ارتفعت إلى 850 مليون سنتيم خلال شهر أكتوبر، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني كرسمي في المباريات الأربع التي خاضها في وديتي السينغال وجمهورية الكونغو، وإفريقيا الوسطى الرسميتين ضمن تصفيات كأس إفريقيا.

ومن المنتظر أن تستمر القيمة التسويقية في الارتفاع للاعب المغربي، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، لا سيما عقب عروضه الفنية الكبيرة في الخط الخلفي للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى أهميته في خطط مدربه بنادي سانت تروند البلجيكي. كما يرتقب أن يخرج اللاعب لخوض تجربة احترافية جديدة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.