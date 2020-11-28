المغربي داري ينتظر خوض تجربة احترافية جديدة

أوعنا بلعيد

ينتظر اللاعب المغربي إبراهيم داري خوض تجربة احترافية جديدة بعدما بات لاعبا حرا، عقب نهاية تجربته مع نادي فاتح كراغومروك التركي لكرة القدم خلال الشهر الحالي.

ووفق مصادر تركية، فإن إدارة كاراغمروك، أحد أندية القسم الممتاز بالدوري التركي، فسخت عقد اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، والذي كان قريبا من خوض تجربة جديدة رفقة فنربخشة خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرتقب أن يدافع إبراهيم داري عن ألوان فريق جديد خلال الانتقالات الشتوية، بعدما فشل في الانتقال إلى فناربخشة الصيف الماضي؛ بالرغم من إشراف إيمري بيلوزوغلو، المدير الرياضي الجديد لفنربخشة، على تفاصيل التوقيع مع اللاعب.

وفي بيان سابق لنادي كاراغومروك، أوضح سليمان هورما، رئيس النادي، أنهم "اتفقوا مع فنربخشة على جميع التفاصيل بخصوص انتقال إبراهيم داري"؛ غير أن الصفقة تعثرت في مراحلها الأخيرة قبل أن تنتهي تجربة اللاعب الحالية، وفق ما أفاد به الاتحاد التركي لكرة القدم.

يشار إلى أن اللاعب إبراهيم داري، والذي يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية والذي انضم إلى فريق كاراغمروك في صيف 2019، تمكن من هز الشباك في أربع مناسبات بعدما خاض 40 مباراة في موسم ونصف الموسم.