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الرئيسية | رياضة | الأهلي يتوج بـ"أبطال إفريقيا" على حساب الزمالك

الأهلي يتوج بـ"أبطال إفريقيا" على حساب الزمالك

الأهلي يتوج بـ"أبطال إفريقيا" على حساب الزمالك
هسبريس ـ متابعة
الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:05

توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى ستة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .

وتقدم الأهلي بهدف مبكر للغاية سجله عمرو السولية بضربة رأس في الدقيقة الخامسة اثر ضربة ركنية للفريق.

ورد الزمالك بهدف مارادوني للاعبه المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31 بعدما تلاعب بأربعة من لاعبي الأهلي ثم سدد الكرة بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتخترق الكرة الزاوية العليا للمرمى على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني ، تصدى القائم لهدف مؤكد للأهلي اثر تسديدة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 55 كما تصدت بعدها بدقائق لتسديدة من .

وفي الدقيقة 86 ، استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من أمام أحد لاعبي الزمالك أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس ليكون هدف الفوز والتتويج في الوقت القاتل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - marché central الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:28
مصر بلد الغناء والتمثيل والادب و النكتة وكرة القدم. واشياء اخرى جميلة
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24
2 - Kabour الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:37
مبروك الاهلي تستحق اللقب .الله يكون فعوان بركان.
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1
3 - محمد المصري الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:39
مباراة قوية تليق فعلا بنهائى دورى ابطال افريقيا وبمصر وبفريقين عمالقة مثل الاهلى والزمالك الحكم كان ضعيف الشخصية لا اعلم سبب استبعاد رضوان جيد صاحب الشخصية القوية قبل المباراة بساعات
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2
4 - سيمو الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:49
، كنّا تمنينا حضور احدى الفرق المغربية في هاته النهاية لكن خيبونا. على كل حال ، مبروك للاهلي ، ويبقى هدف الزمالك اجمل هدف في هاته النهاية. هنيءا للكرة المصرية بهاذا الإنجاز .
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3
5 - التوزري الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:52
لامداق للكأس الاندية البطلة بدون فريق الرجاء
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-4
6 - طاطا الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:54
شاهدت الشوط الأول من المباراة.
صراحة اللاعب المصري له لياقة بدنية عالية، كما يضم الفريقان عناصر تستطيع في أي لحظة أن تصنع الفارق وهذا يدل على جودة الانتدابات بعد نظر المكلفين بها "ماشي بحال شي وحدين عندنا ينتدبون الخردة".
مسألة أخرى تتمثل في قوة اللاعب المصري بالرغم من التقدم في السن ولعل شيكابالا صاحب الهدف الجميل خير دليل على ذلك.
الزمالك كان مسيطراً في الشوط الأول ولكن لم يحالفه الحظ.
شكراً للمصريين وحظ وافر لفرقنا الوطنية المغربية.
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2
7 - samir samir الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:54
السوبر بركاني ا مغرابي. قولو إنشاء الله
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0
8 - Lamzabi الجمعة 27 نونبر 2020 - 22:59
المصريون يخططون للابقاء على هذه الكاس في مصر على الدوام وبطولتهم الاغلى في إفريقيا وهم ينافسون الفرق الخليجية
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9 - ثرثرة فوق النيل الجمعة 27 نونبر 2020 - 23:07
مبروك للأهلي الدي له رئيس دو تاريخ كروي ويعمل في صمت وليس رئيس طبال وبلطجي. عزائي لاحد رؤساء الفرق المغربية الدي يلهت دائما وراء رئيس الزمالك الدي لفضته الكرة والسياسة. انشري مشكورة يا صحيفتي المفضلة
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10 - ابو عمر - المصرى الجمعة 27 نونبر 2020 - 23:15
مبرووووك
لنادى الاهلى نادى القرن البطوله التاسعه عن جداره واستحقاق ، وخير من يمثل الكره الافريقيه ،

والى اللقاء فى بطولات قادمه ، ان شاء الله

وشكرااا ،
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11 - raja store الجمعة 27 نونبر 2020 - 23:16
نبارك للكرة المصرية التتويج باللقب.فعلا الاندية المصرية تؤكد مجددا علو كعبها في القارة السمراء على جميع الأصعدة.وبعيدا عن العاطفة يلزمنا الكثير من العمل للوصول إلى مستوى القطبين القاهريين.بدأ بالتكوين القاعدي وصولا إلى التسيير الاحترافي للأندية المصرية.وما نسبة الاعبين المحليين في منتخب مصر القوية دائما إلا خير دليل على قيمة الاعب المصري.
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