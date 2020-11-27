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كُتّاب وآراء
الأهلي يتوج بـ"أبطال إفريقيا" على حساب الزمالك
توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى ستة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .
وتقدم الأهلي بهدف مبكر للغاية سجله عمرو السولية بضربة رأس في الدقيقة الخامسة اثر ضربة ركنية للفريق.
ورد الزمالك بهدف مارادوني للاعبه المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31 بعدما تلاعب بأربعة من لاعبي الأهلي ثم سدد الكرة بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتخترق الكرة الزاوية العليا للمرمى على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
وفي الشوط الثاني ، تصدى القائم لهدف مؤكد للأهلي اثر تسديدة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 55 كما تصدت بعدها بدقائق لتسديدة من .
وفي الدقيقة 86 ، استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من أمام أحد لاعبي الزمالك أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس ليكون هدف الفوز والتتويج في الوقت القاتل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
صراحة اللاعب المصري له لياقة بدنية عالية، كما يضم الفريقان عناصر تستطيع في أي لحظة أن تصنع الفارق وهذا يدل على جودة الانتدابات بعد نظر المكلفين بها "ماشي بحال شي وحدين عندنا ينتدبون الخردة".
مسألة أخرى تتمثل في قوة اللاعب المصري بالرغم من التقدم في السن ولعل شيكابالا صاحب الهدف الجميل خير دليل على ذلك.
الزمالك كان مسيطراً في الشوط الأول ولكن لم يحالفه الحظ.
شكراً للمصريين وحظ وافر لفرقنا الوطنية المغربية.
لنادى الاهلى نادى القرن البطوله التاسعه عن جداره واستحقاق ، وخير من يمثل الكره الافريقيه ،
والى اللقاء فى بطولات قادمه ، ان شاء الله
وشكرااا ،