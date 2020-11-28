الطوغو تهزم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

هسبريس من الرباط

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الطوغو.

وكان المنتخب الوطني سباقا للتسجيل في المباراة التي جرت بمركب محمد السادس لكرة القدم، بواسطة اللاعب منتصر لهتيمي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتمكن منتخب الطوغو من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 بواسطة اللاعب دوفلو أونزو، ويضيف زميله كليدج تيبولي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات النهائية الخاصة بمنتخبات أقل من 20 سنة منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا (موريتانيا 2021)، التي ستقام بتونس في الفترة المتراوحة ما بين 15 و27 دجنبر 2021.