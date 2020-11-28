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الرئيسية | رياضة | الطوغو تهزم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

الطوغو تهزم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

الطوغو تهزم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 20:25

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الطوغو.

وكان المنتخب الوطني سباقا للتسجيل في المباراة التي جرت بمركب محمد السادس لكرة القدم، بواسطة اللاعب منتصر لهتيمي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتمكن منتخب الطوغو من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 بواسطة اللاعب دوفلو أونزو، ويضيف زميله كليدج تيبولي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات النهائية الخاصة بمنتخبات أقل من 20 سنة منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا (موريتانيا 2021)، التي ستقام بتونس في الفترة المتراوحة ما بين 15 و27 دجنبر 2021.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - التعادل السبت 28 نونبر 2020 - 20:36
ما شي موشكيل غي هدف 1ديال الفرق
غدا يكبرو و يجيبو تعادل
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