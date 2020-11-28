التكوين يجمع لقجع والأندية وأطر الإدارة التقنية‎

هسبورت - حمزة اشتيوي

نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية، اليوم السبت بمركب محمد السادس بالمعمورة، لقاء تواصليا مع الرؤساء والمدراء التقنيين لأندية البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني حول موضوع "مراكز تكوين اللاعبين".

واستعرض فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، التدابير المتخذة لضمان انطلاقة جيدة للبطولة بقسميها الأول والثاني، المقرر أن يُقص شريطها في الرابع من دجنبر المقبل.

بعد ذلك، أكد لقجع، أهمية دور مراكز التكوين في النهوض بكرة القدم، داعيا الأندية إلى العمل من أجل تحقيق هذا المبتغى وترسيخ فكرة تكوين اللاعبين لدى المسيرين كأداة لتطوير منظومة كرة القدم في المغرب.

وأبرز رئيس الجامعة أن أسس التكوين السليم تنبني على ركيزتين هامتين هما: البنيات التحتية الملائمة، وكفاءة الأطر التقنية.

وفي السياق ذاته، قدمت زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، عرضين: الأول حول المتطلبات الأدنى لتشييد مركز تكوين يستجيب للمعايير المعمول بها، والثاني حول مشروع المقر الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية بالمعمورة.

من جهته، قدم الويلزي أوشن روبرتس، المدير التقني الوطني، عرضا حول استراتيجية الإدارة التقنية 2020-2024 التي تهم المنتخبات الوطنية ومواكبة مراكز التكوين وتكوين المدربين وكرة القدم النسوية.

كما شهد هذا اللقاء التواصلي تدخل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول، الذي نوه بورش التكوين الذي اعتمدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، داعيا الأندية إلى ضرورة توسيع أطقمها التقنية والطبية لمسايرة متطلبات كرة القدم العصرية، مبديا استعداده للتعاون مع جميع الأطر التقنية للأندية الوطنية.