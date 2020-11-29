24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- طقس بارد وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين
- لقاء في هولندا يناقش العنف ضد المرأة بالمغرب
- فرق التدخل تنقذ 9 أشخاص من الموت وسط ثلوج كثيفة بإملشيل
- الثلوج تزين جبال أوكايمدن
- فرق برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل تعليمات الملك بالأقاليم الجنوبية
فرق التدخل تنقذ 9 أشخاص من الموت وسط ثلوج كثيفة بإملشيل (5.00)
استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر (5.00)
حقيقة الميدان تكذّب البوليساريو والحرب الوهمية بالصحراء المغربية (5.00)
- الفريق الدبلوماسي لبايدن يثير ارتياحاً بالرباط وخيبة بالبوليساريو - (76)
- عصيد: انخراط الحركة الأمازيغية في أحزاب سياسية مسألة طبيعية - (46)
- وزارة الصحة تلجأ إلى الصمت .. و"فيسبوك" يعلن موعد التلقيحات - (44)
- "بطائق راميد" ولوائح المرضى تحدد الاستفادة من "تلقيح كورونا" - (42)
- استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المدرب محمد الكيسر يقود لاعبي الكوكب المراكشي
أشرف الإطار الوطني محمد الكيسر على أول حصة لتدريب نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم لخوض الموسم الكروي القادم، السبت، خلفا لميمون المختاري الذي أنهى الموسم الماضي مع فارس النخيل.
وكان المكتب المديري الذي انتخب مؤخرا لتدبير شأن نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، فتح التفاوض مع كل من هشام الدميعي ومحمد الكيسر لقيادة الفريق في الموسم الكروي القادم، لكن الأول اعتذر ورفض العرض الذي قدم له لتدريب الفريق.
ويتولى الربان الجديد قيادة فارس النخيل، الذي خرج من مأزق المكتب المسير، وهو على مقربة من انطلاق البطولة الوطنية، وفي لحظة ينقسم فيها اللاعبون إلى مجموعتين؛ الأولى عقودها مازالت سارية المفعول، والثانية تتكون من لاعبين يخضعون للاختبارات والفحوصات الطبية.
وسيساعد الكيسر في تدريب فارس النخيل محمد الكوميري. أما باقي مكونات الطاقم التقني السابق كمدرب الحراس أحمد فوناكا، والمعد البدني عبد اللطيف بوموكاي، فقد تم الاحتفاظ بهما.
يذكر أن توقيع النجم الصاعد والمدافع الأيسر مهدي بركاوي رسميا في صفوف الجيش الملكي، يعتبر من النتائج السلبية للصراع الذي عرفه انتخاب مكتب جديد يقود نادي الكوكب المراكشي، لأن هذا الشاب كان متشبثا ببقائه ضمن لائحة فريقه الأم فارس النخيل، لكن الإهمال جعله يرحل.