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الرئيسية | رياضة | المدرب محمد الكيسر يقود لاعبي الكوكب المراكشي

المدرب محمد الكيسر يقود لاعبي الكوكب المراكشي

المدرب محمد الكيسر يقود لاعبي الكوكب المراكشي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 29 نونبر 2020 - 08:33

أشرف الإطار الوطني محمد الكيسر على أول حصة لتدريب نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم لخوض الموسم الكروي القادم، السبت، خلفا لميمون المختاري الذي أنهى الموسم الماضي مع فارس النخيل.

وكان المكتب المديري الذي انتخب مؤخرا لتدبير شأن نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، فتح التفاوض مع كل من هشام الدميعي ومحمد الكيسر لقيادة الفريق في الموسم الكروي القادم، لكن الأول اعتذر ورفض العرض الذي قدم له لتدريب الفريق.

ويتولى الربان الجديد قيادة فارس النخيل، الذي خرج من مأزق المكتب المسير، وهو على مقربة من انطلاق البطولة الوطنية، وفي لحظة ينقسم فيها اللاعبون إلى مجموعتين؛ الأولى عقودها مازالت سارية المفعول، والثانية تتكون من لاعبين يخضعون للاختبارات والفحوصات الطبية.

وسيساعد الكيسر في تدريب فارس النخيل محمد الكوميري. أما باقي مكونات الطاقم التقني السابق كمدرب الحراس أحمد فوناكا، والمعد البدني عبد اللطيف بوموكاي، فقد تم الاحتفاظ بهما.

يذكر أن توقيع النجم الصاعد والمدافع الأيسر مهدي بركاوي رسميا في صفوف الجيش الملكي، يعتبر من النتائج السلبية للصراع الذي عرفه انتخاب مكتب جديد يقود نادي الكوكب المراكشي، لأن هذا الشاب كان متشبثا ببقائه ضمن لائحة فريقه الأم فارس النخيل، لكن الإهمال جعله يرحل.

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