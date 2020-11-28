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الرئيسية | رياضة | الاتحاد البيضاوي ينتصر بغامبيا في "كأس الكاف"

الاتحاد البيضاوي ينتصر بغامبيا في "كأس الكاف"

الاتحاد البيضاوي ينتصر بغامبيا في "كأس الكاف"
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 22:05

تمكن فريق الاتحاد البيضاوي من تحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب فريق غامتيل الغامبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على أرضية ملعب "بريكاما بوكس بار"، في مدينة بريكاما الغامبية، برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس "الكاف".

وحسم فريق الاتحاد البيضاوي، الذي يقوده الإطار الفرنسي نيكولا فيلبير، نتيجة اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة 84، جاء بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات للبديل يوسف الرياني، سكنت الزاوية التسعين لمرمى حارس غامتيل الغامبي.

يُشار إلى أن مباراة الايااب بين الاتحاد البيضاوي وخصمه غامتيل الغامبي ستجرى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء ما بين 4 أو 6 دجنبر المقبل.

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