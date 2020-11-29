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الرئيسية | رياضة | وضع تدابير وقائية في لقاءات كأس محمد السادس‎

وضع تدابير وقائية في لقاءات كأس محمد السادس‎

وضع تدابير وقائية في لقاءات كأس محمد السادس‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 نونبر 2020 - 12:05

أصدرت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، في الإتحاد العربي لكرة القدم، الدليل الإرشادي للبروتوكول الوقائي للمباريات القادمة، الذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد.

وتم تعميم البروتوكول على الأندية المعنية، حيث يأتي ذلك من أجل عودة آمنة لمباريات مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ولمسابقات الاتحاد العربي القادمة، ولسلامة اللاعبين والحكام والمنظمين وكافة المنتسبين لرياضة كرة القدم، والعاملين في الملاعب التي تحتضن مباريات البطولات العربية، وذلك تجنبا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمباراة ذهاب الدور قبل النهائي بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين، يوم الأربعاء القادم بمباراة الذهاب في مدينة الرياض، حيث تقام مواجهة الإياب في مدينة جدة في الرابع من يناير القادم.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي الرجاء والاسماعيلي المصري في دور نصف النهائي بمدينة الدار البيضاء، بعد أن جرت مباراة الذهاب بين الفريقين في مدينة الإسماعيلية، وانتهت بفوز الاسماعيلي ذهابا بهدف دون رد.

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