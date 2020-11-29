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طبيب الأسطورة مارادونا يواجه تهمة "القتل الخطأ"
الأحد 29 نونبر 2020 - 17:15
يخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الراحل دييغو مارادونا، إلى التحقيق بتهمة "القتل الخطأ" بعد أربعة أيام من وفاة "الفتى الذهبي" جراء أزمة قلبية في منزله.
وحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية، استندت إليها وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام"، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل ليوبولدو لوكي، اليوم الأحد، بحثاً عن أدلة بشأن إهمال طبي محتمل أفضى إلى "قتل غير عمدي".