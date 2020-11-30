شباب المحمدية يضم الحارس مطيع من "الطاس"

هسبورت - عبد الله العلوي

نجحت إدارة نادي شباب المحمدية لكرة القدم، أمس الأحد، في التعاقد مع حارس المرمى يوسف مطيع، قادما من نادي الاتحاد البيضاوي.

تجدر الإشارة إلى أن فريق شباب المحمدية سيرحل إلى مدينة تطوان لمواجهة المغرب التطواني الجمعة المقبل، لحساب الدورة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم، وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساء.