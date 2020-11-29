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كُتّاب وآراء
نادي "شالكه" ينفي معاقبة حارث لأسباب عنصرية
أدلى الدولي الألماني السابق شتيفن فرويند بتصريحات عنصرية عند تعليقه على وضع اللاعب الدولي المغربي أمين حارث واللاعب الجزائري الدولي نبيل بنطالب، اللذين غابا عن شالكه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال فرويند لـ"سبورت 1" الألمانية: "أعرف نبيل بنطالب (من توتنهام) شخصيا. لقد لعب هناك، وأظهر نفسه هناك، موهوبا بشكل لا يصدق، أحد أفضل اللاعبين في ذلك الوقت، ثم نزل مستواه في شالكه. إنه فرنسي جزائري الأصل، لديه شخصية عدوانية وغير منضبط. وبخصوص أمين حارث نظرا لأصوله، لا يوجد شيء يمكن فعله حيال ذلك. شالكه ارتكب خطأ بتعاقده معهما".
ونفت إدارة نادي شالكه الألماني أن تكون قد عاقبت بنطالب وحارث لِأسباب عنصرية، بعدما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات العنصرية للاعبها السابق فرويند، الذي أشار بِطريقة خبيثة إلى جذور اللاعبين المغربية والجزائرية.
وعوض اعتذاره عن تصريحاته عاد فرويند ليؤجج الأوضاع عندما صرح قائلا إن الطفولة البئيسة والعيش وسط أسرة فقيرة أثناء الصغر يلعبان دورا كبيرا في تنشئة طفل "عدواني"، في حديثه طبعا عن حارث وبنطالب المولودين بِفرنسا من أسرتين مغربية وجزائرية مهاجرتين.
ومن أجل النأي بنفسه عن مثل هذه التصريحات المخزية، حرص شالكه على الإشارة عبر "تويتر" إلى أن إبعاد حارث وبنطالب لا علاقة له بأصولهما العربية، مؤكدا أن "إيقاف حارث وبنطالب ليست له أي علاقة بأصولهما، وننفي قطعا أي خبر يروج بهذا الخصوص".
ويعاني الفريق الملكي الألماني من أزمة كبيرة هذا الموسم، حيث عجز عن حصد نقاط الفوز بعد مرور 9 جولات، وتكبد مرارة الهزيمة بنتيجة ثقيلة (4-1) أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، ناهيك عن تلقي شباكه 28 هدفا.