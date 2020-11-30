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كُتّاب وآراء
نادي العين الإماراتي يرغب في التعاقد مع بنشرقي
يرغب مسؤولو العين الإماراتي لكرة القدم بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي، عقب المستوى الكبير الذي بصم عليه بقميص ناديه المصري الزمالك، لتعزيز هجوم ناديهم استعدادا للموسم الجديد.
وحسب مصادر مصرية، فقد كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقي اللاعب السابق لناديي الوداد والمغرب الفاسي عرضا ضخما من أحد أندية الدوري الإماراتي (العين)، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.
وأشارت المصادر نفسها إلى وجود اتصالات بين إدارة الفريق الإماراتي والمهاجم المغربي، توقفت عقب فترة التحضير لنهائي دوري الأبطال، مضيفة أن النادي، الذي يدربه بيدرو إيمانويل، يرغب في الاتفاق على الشروط الشخصية مع بنشرقي قبل المرور إلى مفاوضات شراء الموسمين المتبقيين من عقده مع نادي الزمالك.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن بنشرقي سيدرس عرض العين الإماراتي، ولكن على إدارة النادي تقديم عرض رسمي للزمالك للحصول على خدمات نجمها المتألق، الذي قاد المجموعة إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقية قبل هزيمته وخسارته اللقب أمام غريمه الأزلي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.
وفي سياق منفصل، حرص بنشرقي، البالغ من العمر 25 سنة، على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بعد حملة العنصرية والتنمر التي تقودها جماهير الأهلي ضد شيكابالا، حيث نشر بنشرقي على صفحته الرسمية بـ"تويتر" صورة لشيكابالا، ووضع عليها "قلبا"، في إشارة منه إلى دعم قائد فريقه.